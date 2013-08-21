Milliyet ve Hürriyet gazetelerinden foto muhabir Selahattin Gökhan vefat etti

Milliyet ve Hürriyet Gazetelerinde uzun yıllar foto muhabiri olarak görev yapan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi, foto muhabiri Selahattin Gökhan vefat etti.

Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



TGC başsağlığı mesajı yayınladı





Gazeteci Selahattin Gökhan’ın cenazesi 21 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



İstanbul – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Selahattin Gökhan 21 Ağustos 2013 Çarşamba günü vefat etti..



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Selahattin Gökhan’ın ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz, Sürekli Basın Kartı sahibi Selahattin Gökhan’ı saygıyla anarken ailesine ve topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.



Selahattin Gökhan 1947 yılında Prizren’de (Yugoslavya) doğdu. Mesleğe l966 yılında Yakın Doğu Basın Ajansı ’nda başladı. 1969 yılında Milliyet Gazetesi’nde foto muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra Hürriyet Gazetesi’nde görev yaptı.