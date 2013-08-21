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Yaşam

Milliyet ve Hürriyet gazetelerinden foto muhabir Selahattin Gökhan vefat etti

Foto muhabir Selahattin Gökhan vefat etti

21 Ağustos 2013 15:27

Milliyet ve Hürriyet Gazetelerinde uzun yıllar foto muhabiri olarak görev yapan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi, foto muhabiri Selahattin Gökhan vefat etti.

Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

 
TGC başsağlığı  mesajı yayınladı

 
 
Gazeteci  Selahattin Gökhan’ın  cenazesi 21 Ağustos Çarşamba günü Fatih  Camisi'nde kılınan  ikindi  namazının ardından  Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda  toprağa verilecek.
 
İstanbul – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı  sahibi  Selahattin Gökhan 21  Ağustos 2013 Çarşamba günü vefat etti..
 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Selahattin Gökhan’ın ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli  üyemiz, Sürekli Basın Kartı sahibi Selahattin Gökhan’ı saygıyla  anarken ailesine  ve topluluğumuza  başsağlığı diliyoruz” dedi.
 
Selahattin Gökhan 1947 yılında Prizren’de  (Yugoslavya) doğdu. Mesleğe l966 yılında Yakın Doğu Basın Ajansı ’nda başladı. 1969 yılında  Milliyet Gazetesi’nde  foto muhabiri olarak  çalıştı. Daha sonra Hürriyet Gazetesi’nde görev yaptı.

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