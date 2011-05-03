Milliyet-Vatan'ın devri tamamlandı

T24 - Doğan Gazetecilik, Milliyet Gazetesi ile Vatan Gazetesi'ne ait tüm marka, isim hakları ve internet sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık'ın 73.96 milyon dolar bedelle DK Gazetecilik ve Yayıncılık'a devrinin tamamlandığını açıkladı.





Doğan Gazetecilik, Milliyet ve Vatan gazetelerinin satışının tamamlandığını duyurdu.

Doğan Gazetecilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirket bünyesinde yayınlanan Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarının KDV dahil 47 milyon 960 bin dolar bedel üzerinden, şirketin 129 milyon lira sermayesinde yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu ve bünyesinde Vatan Gazetesi'nin tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'de sahip olduğu 1 milyon 289 bin 996 adet hisse senetlerinin tamamının 26 milyon dolar bedel üzerinden, Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş'ye devrinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, ödemenin, sözleşmenin imzalandığı tarihte 13 milyon 33 bin 561 dolar avans alınması, 31 Mayıs 2011 tarihinden daha geç olmayacak şekilde 13 milyon 33 bin 561 dolar peşin ödeme ve kalan tutarın 2012 yılı başından itibaren her ay olmak üzere 40 eşit taksitte ödenmesi şeklinde olacağı belirtildi. Açıklamada, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ödenecek her bir taksit için kapanış tarihinden itibaren sırasıyla Libor 2,5, Libor 3,5, Libor 4,5 ve Libor 5,5 faiz oranında vade farkı uygulanacağı, uygulanacak libor faiz oranının, 6 aylık libor faiz oranı olup; her altı ayda bir tekrar hesaplanarak takip eden 6 aylık dönem için sabitleneceği bildirildi.

Milliyet Gazetesi ve internet sitesi www.milliyet.com.tr'ye ait her türlü hak ve yükümlülüğün 2 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Doğan Gazetecilik'e, bu tarihten sonra ise DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş'ye ait olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adları ile ilgili olduğu belirlenen personelin de tüm hakları ile birlikte DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'ye devir işlemlerine bugün itibariyle başlanmıştır. İlgili personelin Mayıs 2011 maaşları şirketimiz tarafından ödenmiş olup; DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş'den tahsil edilecektir. Devir işlemi sonrasında, DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. ve/veya Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş tarafından personelin muhtemel iş akdi feshi durumunda, şirketimize doğabilecek yükümlülük, toplam yükümlülüğün yüzde 15'i ile sınırlandırılmıştır.

Diğer taraftan şirketimiz ve DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş, 2 Mayıs 2011 tarihli kapanış bilançosu itibariyle (25 Mayıs 2011 tarihinde kesinleşecektir) Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'nin her türlü borç/takyidat kaleminden ve her türlü alacaktan arındırarak hisse devrini gerçekleştirme; bunun mümkün olamaması halinde alacaklardan karşılanamayan borç tutarlarının ilk taksitlerden mahsup edilmek üzere hisse senedi devir bedelinden tenzili veya alacakların borçlardan daha fazla olması halinde ise, alacaklar ile borçlar arasında bakiye tutarının satış bedeline ilave edilmesi hususlarında mutabıktırlar.''

Açıklamada, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. hisse devri sonrasında, SPK düzenlemeleri doğrultusunda UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında iştirak hissesi satış zararı oluşması beklendiği, tutarın belirlenmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Söz konusu tutarın, Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarıyla ilişkilendirilebilen varlık ve yükümlülüklerin şirket bünyesinden çıkmasının etkileri ile birlikte 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle hazırlanacak konsolide finansal tablo ve dipnotlarında kamuya açıklanacağı kaydedildi.







Doğan Medya Center'da devir teslim

Doğan Medya Centar'da tüm gazeteciler bu anı bekliyor, Aydın Doğan iki gazetesini tüm çalışanlarının önünde yeni patronlara devredecek.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın bugün saat 17.00'de Demirören&Karacan'a Milliyet ve Vatan'ın devrini çalışanların önünde yapacak.

Yeni patronlar Milliyet ve Vatan'ın yeni ilkelerini anlatıp merak edilenleri cevaplayacak.

En çok da tazminat ödemeleri ve taşınma konuları merak ediliyor.

Doğan Medya Center konferans salonındaki toplantıya büyük ilgi bekleniyor...



