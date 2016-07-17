Sabiha Gökçen'de polisi görünce ateş açan 11 asker gözaltına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki askeri birliğe arama yapmak için giden polisleri gören 11 asker havaya ateş açtı. Polislerin müdahalesiyle askerler gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimi soruşturması kapsamında arama yapmak için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki askeri birliğe gitti.

Asker birliğin önünde nöbet tutan 11 asker, polis ekiplerini görünce havaya açtı. Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen askerler gözaltına alındı.