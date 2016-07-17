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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sabiha Gökçen'de polisi görünce ateş açan 11 asker gözaltına alındı

Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen askerler gözaltına alındı

17 Temmuz 2016 22:05

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki askeri birliğe arama  yapmak için giden polisleri gören 11 asker havaya ateş açtı. Polislerin  müdahalesiyle askerler gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimi soruşturması  kapsamında arama yapmak için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki askeri birliğe gitti.

Asker birliğin önünde nöbet tutan 11 asker, polis ekiplerini görünce  havaya açtı. Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen askerler gözaltına  alındı.

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