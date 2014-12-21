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'Milliyet operasyonu Yalçın Akdoğan'ın tertibi' diyen Sazak'a Akdoğan'dan cevap

Yalçın Akdoğan, Twitter'dan açıklama yaptı

21 Aralık 2014 17:33

“İmralı Zabıtları”nı yayımlamasının ardından Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrılması konusunda “Milliyet operasyonunu Yalçın Akdoğan tertiplemiştir. Hüseyin Çelik de vardır ve Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dâhilindedir” diyen Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak'a Akdoğan'dan yanıt geldi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Akdoğan, söz konusu iddiaları yalanlayarak şunları söyledi.

"Derya Sazak, Milliyet'ten ayrılmasında dahlim olduğunu söylemiş. Bu açık bir yalan, iftira ve hezeyandır. İnsan bu kadar alçalmamalı, küçülmemeli. Basın ahlakına sahip olmayanlar basın özgürlüğünden dem vuramazlar. Yalakalık ve yalancılık arasında savrulandan gazeteci olmaz."

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