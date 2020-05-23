Milliyet: Libya’daki TSK personeli için ‘BARIŞ, HUZUR, FALAKA’ yazılı arma yapıldı

İç savaşın sürdüğü Libya'da Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Ordu'ya karşı Trablus Merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti yapan TSK personeline "Barış, Huzur, Falaka" yazılı özel bir arma yapıldığı ifade edildi.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre “Libya İnsansız Hava Araçları Sistemleri (İHAS) Görev Komutanlığı” için hazırlanan peçi Ömer Erkmen tasarladı.

Alt kısmında "Barış, Huzur, Falaka" yazan armada bir Bayraktar TB2 SİHA, çöl tilkisi ve develer bulunuyor. Peçin üst kısmında Libya ile Türk bayrağı yan yana resmediliyor.