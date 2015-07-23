Milliyet, Kadri Gürsel'in işine son verdi

Milliyet gazetesi, köşe yazarı Kadri Gürsel'in işine son verildiğini açıkladı. Milliyet gazetesi tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, "Terör eylemi ve örgütünü kınamak amacıyla yabancı devlet adamlarının Türkiye'deki mevkidaşlarını arayarak taziyelerini bildirmelerine ilişkin olarak, yazarımız Sn. Ahmet Kadri Gürsel'in yaptığı yorumlar, gazetecinin etik kurallarıyla bağdaşmadığı gibi grubumuzun yayıncılık anlayışı ve sorumluluğuyla da ters düşmektedir" ifadelerine yer verildi.

1998 yılından beri Milliyet gazetesi bünyasinde çalışan, 2007 yılından beri de köşe yazarlığı yapan Kadri Gürsel, Suruç katliamı sonrasında Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren yorumlar yapmıştı. 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamının ardından, ülke liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramasını eleştiren Kadri Gürsel, "Yabancı liderlerin Türkiye'deki IŞİD terörünün bir numaralı sebebini oluşturan kişiyi arayıp Suruç için başsağlığı dilemeleri utanç verici" demişti.

Milliyet gazetesi, Kadri Gürsel'in işine son verilmesiyle ilgili olarak, "İnsan Kaynakları Müdürlüğü" imzasıyla, şu açıklamayı yaptı:

"Suruç'ta meydana gelen vahim terör saldırısında 32 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 100'den fazlasının yaralanmış olmasının tüm ülkede yarattığı üzüntü kamuoyunun malumudur. Bu vahşetin yol açtığı can kayıpları karşısında, ülkemizin büyük acısını paylaşmak, terör eylemi ve örgütünü kınamak amacıyla yabancı devlet adamlarının Türkiye'deki mevkidaşlarını arayarak taziyelerini bildirmelerine ilişkin olarak, yazarımız Sn. Ahmet Kadri Gürsel'in yaptığı yorumlar, gazetecinin etik kurallarıyla bağdaşmadığı gibi grubumuzun yayıncılık anlayışı ve sorumluluğuyla da ters düşmektedir.

Birlikte çalışma ortamımızı tahrip eden bu tutumu nedeniyle Sn. Ahmet Kadri Gürsel'le yollarımız 22.07.2015 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü"