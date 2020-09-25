Milliyet gazetesinde bir yazar köşesine veda etti

Demirören Medya Grubu'na ait Milliyet gazetesinde ekonomi yazarı Yaman Törüner köşesine veda etti.

Yıllardır Milliyet Ekonomi sayfalarında yorum yazıları kaleme alan eski Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner, Medyaradar'da yer alan habere göre, gazete ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yaman Törüner kimdir?

1946 doğumlu olan Yaman Törüner, 1971'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Merkez Bankası Londra Temsilci Yardımcılığı, Emisyon Genel Müdür Yardımcılığı, Para Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı, Doğru Yol Partisi'nden 20. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Törüner, Akşam ve Sabah gazetelerinde köşe yazıları kaleme aldı. Basın Konseyi üyesi olan Yaman Törüner, yıllardır Milliyet'te yazıyordu.