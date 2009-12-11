Milliyet engelledi, Kandil'e habersiz gittim

T24- Milliyet yazarı Hasan Cemal, büyük yankı uyandıran Murat Karayılan röportajının hikâyesini anlatırken, “1.5 yıl önce Kuzey ırak'a gitmesine 'PKK propagandası olur' gerekçesiyle gazete yönetiminin izin vermediğini” açıkladı. “Son gidişimde gazete yönetimine haber vermedim. Çünkü 1.5 yıl önce engellemişlerdi” diyen Cemal, Karayılan röportajından iki cümlenin, “kendisine de haber verilerek” çıkarıldığını söyledi.



Hasan Cemal, bu önemli açıklamaları CNN Türk'te Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programında yaptı. Arslan'ın "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kürt sorununun çözümü için tarihi bir fırsat var, görüşünü dile getirdiği bir dönemde Kuzey Irak'a gitmesinin tesadüf mü olduğu" sorusu üzerine Hasan Cemal, şunları söyledi:



“1.5 yıl önce de gitmek istedim. O zaman gazete göndermedi, PKK'nın, terör örgütünün propagandası olur diye. O zaman gitmedim. 1.5 yıl sonra gittim, ama bu kez haber vermedim. Çünkü 1.5 yıl önce engellemişlerdi. Karıma da, Ayşe'ye de haber vermedim. 10 gün kadar yazdım, sanırım 4 günü Karayılan röportajıydı. Her şeyi yazdım. Ama dikkatli yazdım. Nihayet terör örgütü propagandası diye bir şey var...”





Milliyet'in çıkardığı iki cümle





Hasan Cemal, Karayılan röportajında “...” geçen iki bölümdeki cümlelerin gazete yönetimi tarafından "kendisine de haber verilerek" çıkarıldığını söyledi. Cemal çıkarılan cümleleri şöyle açıkladı:

“İki cümle var çizilmiş. Arkadaşlar çıkarmadan önce bana da haber verdiler. Birisi, 'Karayılan gülüyordu' cümlesi. İkinci cümle de, ben 'Ya buralar çok güzel, İsviçre gibi. Bu dağlardan inmek kolay değil' dedim, Karayılan güldü. O cümle çizilmiş."





'Zirveyle değişik vesilelerle görüştüm'





Ayşenur Arslan, "kendisiyle Karayılan röportajından sonra görüşmek isteyen Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek gibi isimlerin daha sonra neden vazgeçtiklerini" sorunca Hasan Cemal şu yanıtı verdi:





“Röportaj ilgi çekince Türkiye'ye geldiğimde, hem Çankaya'dan, hem Erdoğan'dan... Hatta Erdoğan'ın 'Hasan Cemal ile görüşeceğim' sözleri Radikal'de manşetten yer aldı. Ama sonra muhalefet 'Hükümet Kandil ile PKK ile görüşmeye başladı' diye demeçler vermeye başlayınca bütün o görüşmek isteyenler geriledi. Ama sonra değişik vesilelerle görüştüm.”





Milliyet'i Sedat Ergin yönetiyordu





Hasan Cemal'in, 1.5 yıl önce Kuzey Irak'a gitmesinin engellendiği, Karayılan röportajında da bazı cümlelerin çıkarıldığı dönemde Milliyet'i Genel Yayın Yönetmeni olarak Sedat Ergin yönetiyordu. Ergin 28 Eylül 2009 tarihinde görevden alındıktan sonra geçtiği Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığını sürdürüyor.



Hasan Cemal'in açıklamaları için www.t24.com.tr olarak görüşüne başvurduğumuz Sedat Ergin bu konuda hiçbir şey söylemek istemedi.





