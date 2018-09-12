Milliler, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na hazır

İSTANBUL,(DHA)

Slovakya\'da 18-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası\'na geri sayım sürerken, Türk ekipleri ilk üçe girmeyi hedefllediklerini belirttiler.

Son Avrupa Şampiyonası\'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan ve Avrupa Şampiyonluğu\'nu kıl payı kaçıran Gençler Serbest Güreş Takımı, çalışmalarını Niğde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi\'nde sürdürüyor. Dünya Şampiyonası\'na günde 3 idman yaparak hazırlanan millilerde takımın hırslı oluşu teknik ekibin de yüzünü güldürüyor.

Teknik direktör Metin Topaktaş hedeflerinin Avrupa Şampiyonası\'ndaki başarıyı tekrarlamak olduğunu belirterek, \"Dünya Şampiyonası tabii ki çok daha zorlu geçecek. Ama bizler de çok iyi hazırlanıyoruz. Rakiplerimizin maçlarını tek tek izleyerek analiz ediyoruz. Salı ve çarşamba günleri kendi aramızda kontrol maçları yapacağız ve güreşçilerimizin son durumlarını burada göreceğiz. Avrupa\'da madalya alan tüm güreşçilerimizden yine madalya bekliyoruz. 18 Eylül akşamı Niğde\'den Ankara\'ya geçeceğiz ve 19 Eylül sabahı da Slovakya\'ya hareket edeceğiz\" şeklinde konuştu.

GREKOROMEN MİLLİ TAKIMI\'NDA HEDEF EN AZ 5 MADALYA

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ankara Elmadağ\'da sürdüren Grekoromen Güreş Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için gerekli tüm çalışmaları yaptı. Avrupa Şampiyonası\'nda değişen kurallara adaptasyon sorunu yaşadıklarını ve bazı şanssızlıklar yüzünden istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Greko-Romen Milli Takım Antrenörü Mustafa Berber, \"Avrupa Şampiyonası\'ndan gerekli dersleri çıkarttık. Burada ki sonuçlar bizleri daha da hırslandırdı. Biz Dünya Şampiyonası\'na, Avrupa Şampiyonası\'nın telafisi olarak bakıyoruz. Hedefimiz en az 5 madalya ve takım halinde ilk üç. Biz aylardır bu doğrultuda çalışıyoruz. Tüm sporcularımız çok iyi çalıştılar ve altın için mindere çıkacaklar. Kadromuzda Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmuş birçok sporcumuz var. İnşallah başarılı bir şampiyonanın ardından hedefimize ulaşacağız\" dedi.

KADIN MİLLİ TAKIMINDA HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARMAK

Dünya Şampiyonası için hazırlıklarının son etabını Yalova\'da gerçekleştiren Genç Kadın Milli Takımı\'nda ise hedef dünya şampiyonu çıkarmak.

Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Genç Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için 17 Eylül\'de Slovakya\'ya hareket edecek. Teknik direktör Murat Gençtürk Avrupa Şampiyonası\'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandıklarını vurgulayarak, \"Son Avrupa Şampiyonası\'nda 6 madalya almış ve takım halinde üçüncü olmuştuk. Burada elde ettiğimiz başarı sporcularımızın özgüvenini artırdı. Bu güne kadar Gençler Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya alamadık. Öncelikli hedefimiz dünya şampiyonu çıkartmak. Takım halinde ise ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Bu hedefleri başaracak güce sahibiz\" şeklinde konuştu.

18-23 Eylül tarihlerinde Slovakya\'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için Grekoromen Milli Takımı 15 Eylül\'de, Kadın Milli Takımı 17 Eylül\'de, Serbest Güreş Takımı ise 19 Eylül tarihinde Slovakya\'ya hareket edecek.