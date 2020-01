Milliler Terim ile ilk maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı 4 yıl aradan sonra ilk kez Fatih Terim yönetiminde sahaya çıkıyor. Dünya Kupası elemelerinde 6 maçta 7 puan toplayarak şansını mucizelere bırakan millilerin rakibi Andorra.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Star ve ntvmsnbc'den canlı yayınlanacak.

Maçı Lüksemburglu hakem Sven Bindels yönetecek Bindels'in yardımcılıklarını Marco Tropeano ile Steven Curfs yapacak. Dördüncü hakem ise Laurent Kopriwa olacak.

Grupta oynadığı ilk 6 maçta 7 puan toplayarak düş kırıklığı yaratan dördüncü sıradaki milliler, Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, grup sonuncusu zayıf rakibini farklı skorla mağlup ederek, kritik Romanya deplasmanı öncesi moral bulmak amacında.



Kulaklar Bükreş'te



D Grubu'nda ikincilik açısından büyük önem taşıyan maçta Romanya ile Macaristan yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Andorra maçıyla aynı saatte başlayacak karşılaşma Türkiye'yi de yakından ilgilendirirken, Türk futbolseverler bir yandan Andorra maçını izleyip, diğer yandan da Bükreş'te alınacak skoru merakla takip edecek.



Aday kadro



Teknik direktör Fatih Terim tarafından Andorra ve Romanya maçları için belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Olcay Şahan, Gökhan Töre, Tolga Zengin, Ersan Adem Gülüm, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Alper Potuk, Gökhan Gönül, Volkan Demirel, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Burak Yılmaz, Umut Bulut, Selçuk İnan, Semih Kaya (Galatasaray), Salih Dursun (Kayserispor), Onur Recep Kıvrak, Aykut Demir (Trabzonspor), Arda Turan (Atletico Madrid), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Hakan Çalhanoğlu (Hamburg), Mevlüt Erdinç (Rennes).



Terim'den taraftara çağrı



A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim de maçla ilgili dün kameralar karşısına geçti. Konuşmasında Türk halkından destek isteyen Fatih Terim, "Onların desteği bizi güçlü kılacaktır. Halkımızdan ricamız bizi hep desteklesinler. Onların desteği bizi güçlü kılacaktır" diye konuştu.

Terim, Milli Takım'daki görev süresiyle ilgili ise "Ben görev süremi 4 maç olarak görmüyorum. Allah nasip ederse 6 maç olur" ifadelerini kullandı.

Terim'in konuşmasından satır başları şöyle:

"4 yıl sonra tekrar beraberiz. Kutsal göreve geri geldik. Şansımızın çok az olduğu hatta sadece bize bağlı olmayan, rakiplerimizin de sonuçlarının bizi bir yerlere getirebileceği bir ortam içerisindeyiz. Biz yine de kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirip hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Uzak da olsa hayalimizin gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun zor olduğunu da biliyoruz.

Ancak mucizelerin peşinden hep gittik bazen de gerçekleşti o mucizeler. Oyuncularıma güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türk halkı Milli Takımı hiç yalnız bırakmadı, bırakmaz da. Onların desteği bizi güçlü kılacaktır. Halkımızdan ricamız bizi hep desteklesinler. Biz de onlara layık olan bir Milli Takım ortaya çıkaralım. Çok önemli işlere imza attık, bu yine olabilir.

Benim burada hangi şartlarda bulunduğum aşikar. Fakat ısrarla başka bir şey arıyor gibisiniz. Rica etmeme rağmen farklı yönlerde sorular geliyor. Bence üzerinde durmanız gereken tek şey var. Benim çizgime bakın sorularınızın cevabını alırsınız.

Andorra takımı belki grubun zayıf takımı olabilir ama mücadeleci bir takım. Rakibimizin her türlüsüne saygı duymamız gerekir. Rakiplerimizi analiz ettik ama kısa sürede verebileceklerimizi oyuncularımıza vermek kolay değil. Ama yarın coşkulu bir milli takım ortaya koyacağız. Bizden önceki arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekir. 4 maçın stratejik konumu şudur; puan kaybetme lüksünüz yok. Atılan her golün yenilen her golün çok önemli olduğu noktadayız.

Kazanıp diğerlerinin kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah yarın 3 puanla başlarız ve Romanya maçı da istediğimiz gibi biter. Ondan sonra bizi burada yenen Romanya'yı orada yenmek için çalışacağız. İlk 11 belli zaten kafamda ancak şu anda paylaşmayacağım."



Sansür polemiği



Terim, toplantı öncesinde "Milli Takım dışında soru sorulmaması" konusunda uyarıldıklarını söyleyen bir gazeteciye de şu yanıtı verdi:

"İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ama burası Milli Takım kampı. Milli maça konsantre olmak lazım. Öbür tarafla ilgili zaten sürekli yargılıyorsunuz. Beni anlarsanız ortam çok rahat olur. Milli maçın önüne geçecek soru ve cevap olursa konuşmam. Her soruyu sorabilirsiniz ama Galatasaray'ı, Galatasaray maçında konuşmak lazım. Yoksa kimseye sansür yapıldığı yok."