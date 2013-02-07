Milliler Takım daha hazır değil!

Türkiye, Manisa'da oynanan hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 mağlup oldu. Bu skorla milli takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 13. maçta 7. yenilgisini almış oldu.



2014 Dünya Kupası Elemeleri arasında çalışmalarına devam eden Türkiye, Çek Cumhuriyeti ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Manisa'da oynanan mücadeleyi millilerimiz 2-0 kaybetti.

Türk milli takımı, Çek Cumhuriyeti ile mücadele öncesi 5'i özel, 1'i resmi olmak üzere 6 kez karşılaştı, bu müsabakaların 3'ünü kaybederken, 2'sini kazandı, 1'inde de berabere kaldı.

Milliler, Çek Cumhuriyeti maçı ile birlikte teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13. karşılaşmasına çıktı. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin bitiminde Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in yerine göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 4'ü resmi, 8'i özel olmak üzere 12 maç yapan kırmızı-beyazlılar, bunlardan 5'ini kazandı, 6'sını yitirdi, 1'inde de berabere kalmıştı.

Mücadelenin ilk dakikalarında Çek Cumhuriyeti'nin baskısı milli takımın organize ataklar geliştirmesine engel oldu.

Çek Cumhuriyeti orta sahada kaptığı topu iyi değerlendirdi ve 3. dakikada öne geçti. Rosicky'nin geliştirdiği atakta topu ileri iyi taşıdı ve sağ kanattaki Lafata'ya gönderdi. Lafata, ceza sahası içinde pasını Krejci'ye verdi ve Krejci'de gelen topa tek vuruşla skoru 1-0 yaptı.

Golden sonra da etkili oyununa devam eden Çek Cumhuriyeti 15. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atak daha sonra sağ kanada taşındı ve Lafata pasını yay civarındaki Darida'ya gönderdi. Darida'nın sert şutuna Onur iyi uzandı ve güzel bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

Milli takım devrenin ortalarına doğru Arda ve Mevlüt ile oyunda dengeyi bulsa da Çek Cumhuriyeti'nin ikinci golüne engel olamadı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışına yapılan ortaya Darida topun gelişine şutunu gönderdi ve kaleye giden topa Lafata ayak koydu ve 28. dakikada fark ikiye çıktı.

Milliler 30. dakikada farkı azaltma adına gole çok yaklaştı. Selçuk İnan rakip yarı alana taşıdığı ceza sahasına yakın bir noktasında rakibinden güzel sıyrıldı ancak yapılan faulle yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta Selçuk topu doğrudan kaleye gönderdi ancak iki direğin birleştiği noktadan kaleci Jan Lastuvka gole izin vermedi.

Devrenin sonlarında Çek Milli takımı daha organize bir şekilde ataklarını geliştirdi ve topa daha fazla sahip ekip görünümündeydi. Tarafların girişimlerinden başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika Çek Cumhuriyeti'nin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Milli Takım daha hareketli daha istekli görünümdeydi. 54. dakikada tehlikeli gelişen Türkiye atağında, Arda ceza sahası içinde sol tarafta son çizgide savunmadan şık bir şekilde sıyrıldı ve pasını kale sahası içindeki Sercan'a gönderdi. Net pozisyondaki Sercan'ın vuruşu kalecide kaldı.

Milliler, oyuna ikinci yarı dahil olan Umut Bulut'la iki kez gole çok yaklaştı. Önce 70. dakikada hızlı gelişen atakta Umut ceza sahası içinde sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Galatasaraylı oyuncu şutunda top kaleciyi geçti ama Sivok topa yetişti ve çizgi üzerinde kornere gönderdi. Daha sonra 77. dakikada Hasan Ali sol kanattan son çizgi yakın yerden ceza sahasına ortaladı. Herkesi aşan top Umut'a geldi ve Umut güzel bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Lastuvka son anda ayaklarıyla tehlikeyi önledi bir kez daha gole hayır dedi.

Karşılaşmanın son bölümlerinde oyun orta sahada geçerken başka gol sesi çıkmadı ve 2013 yılında sahaya ilk kez çıkan milli takım hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 mağlup oldu.