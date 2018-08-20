Milliler, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndan 4 madalya ile ayrıldı

Kızlardan 2 madalya

Beytullah Eroğlu\'ndan bronz

Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı

Milliler için Paralimpik tarihinde bir ilk

İSTANBUL,(DHA)

İrlanda\'nın başkenti Dublin\'de, 13-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2018 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası\'ndan milli yüzücüler, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile ayrıldı.

Bayrak yarışında ise Ukrayna takımı gerçekleştirdikleri 2.39.29\'luk süreyle altın madalya kazanırken, İtalya 2.48.35\'lik süreyle gümüş, İspanya ise 2.52.59\'luk dereceyle bronz madalya elde etti.

KIZLARDAN 2 MADALYA

\'S5 Kategorisi Kadınlar 50 metre Kelebek\'te birlikte yarışan milli sporculardan; Sevilay Öztürk 48.29\'luk derece ile gümüş madalya kazanırken, Sümeyye Boyacı ise 48.90\'lık derecesiyle bronz madalya elde etti. Bu sonucun ardından Türkiye, kürsüde ilk iki sırada yer aldı.

BEYTULLAH EROĞLU\'NDAN BRONZ

2017 Dünya Şampiyonu milli sporcu Beytullah Eroğlu ise \'S5 Kategorisi Erkekler 50 metre Kelebek\'te\' yarıştı. Eroğlu, turnuvada elde ettiği 38.87\'lik dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU SÜMEYYE BOYACI

Dublin\'de gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası\'nda ilk altın madalyamız Sümeyye Boyacı\'dan gelmiş, milli yüzücü \'S5 Kategorisi Kadınlar 50 metre Sırtüstü Finali\'nde 45.21\'lik dereceyle birinci olarak Avrupa Şampiyonu olmuştu.

MİLLİLER İÇİN PARALİMPİK TARİHİNDE BİR İLK

Paralimpik Yüzme tarihinde ilk defa milli yüzücüler, 4x50 metre karışık bayrak final yarışında mücadele etti.

Yüzme Milli Takımı\'ndan Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Bülent Oturakçı ve Sevilay Öztürk ile yarıştığımız bayrak yarışını 3.01.45 derece ile dördüncü sırada tamamladık.