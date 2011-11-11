Milliler Euro 2012 için kritik virajda

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Türk Telekom Arena'da saat 21.05'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Maç Star TV'den naklen yayınlanacak.A Milliler, Euro 2012 finalleri için 180 dakikalık son mücadelenin ilk ayağının hazırlıklarını tamamladı.Ay-yıldızlılar, son çalışmasını teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirdi.Sol arka adalesindeki ödem nedeniyle ilk antrenmanlarda takımdan ayrı kalan ve dün ilk kez sahaya çıkarak çalışan Kazım Kazım'ın, bugün ise takımla birlikte ısındıktan sonra fizyoteparist eşliğinde çalıştığı bildirildi. Kazım'ın, yarınki karşılaşmada oynamayacağı açıklandı.Millilerin antrenmanı TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman da izledi.Lutfi Arıboğan, Hırvatistan maçının biletlerine büyük ilgi olduğunu söyledi.Arıboğan yaptığı açıklamada, ''Maç biletlerinin tamamına yakını satıldı. Yalnızca birkaç yüz biletin kaldığını öğrendim'' dedi.Hırvatistan'ı yenerek rövanş maçına moralli gitmek istediklerini de belirten Arıboğan, milli takımın zoru sevdiğini ve gerektiği yerde gereken performansı sergilediğini vurguladı.