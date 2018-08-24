Milliler, Balkan Şampiyonası'nda namağlup yarı finalde

CACAK,(DHA) - U19 Bayanlar Balkan Şampiyonası\'nda, Arnavutluk\'u 3-0 mağlup eden Türkiye, namağlup lider olarak yarı finale yükseldi.

Sırbistan\'ın Cacak kentinde düzenlenen U19 Bayanlar Balkan Şampiyonası\'nda mücadele eden U19 Bayan Milli Takımı, B Grubu\'ndaki üçüncü ve son maçında, Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Mladost Atenica Spor Salonu\'nda oynanan mücadelede Ay-Yıldızlı ekip, rakibini 25-9, 25-10 ve 25-5\'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonası\'nda 3\'te 3 yaptı ve namağlup lider olarak yarı finale yükseldi.

19 Yaş Altı Bayan Milli Takımı, Balkan Şampiyonası yarı final karşılaşmasında, bugün TSİ 21.00\'de A Grubu\'nu 2\'nci sırada tamamlayan Bulgaristan ile karşılaşacak.

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