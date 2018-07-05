Milli yüzücü Selen Özbilen Avrupa 3'üncüsü oldu

İSTANBUL / DHA

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası\'nda mücadele eden Selen Özbilen, 100m Serbestte 00:55.69\'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Finlandiya\'nın ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası\'nda 100 metre serbest finalinde suya inen milli yüzücü Selen Özbilen, 00:55:69\'luk derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Selen bu dereceyle aynı zamanda 17-18 yaş Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. Bu yarışta İngiliz Freya Anderson 54.65\'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken, Rus Elizaveta Klevanovich 55.31\'lik dereceyle ikincilik elde etti.

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