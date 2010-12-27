T24 LogoT24 Logo
Spor

MİLLİ YÜZÜCÜ DERYA BÜYÜKUNCU'YA CEZA ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 18:45

-MİLLİ YÜZÜCÜ DERYA BÜYÜKUNCU'YA CEZA ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya ceza verdi. İstanbul'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Derya Büyükuncu'ya maddi destek sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle federasyonca verilen desteğin yüzde 50 oranında azaltılmasına ve idari olarak izlemeye alınmasına karar verildi. Böylece aylık 10 bin dolar maddi destek alan Büyükuncu'nun maaşı yüzde 50 azaltılarak 5 bin dolara indirildi. Ayrıca, Büyükuncu'nun Dubai'de yapılan Dünya Yüzme Şampiyonası'na giderken kaçırdığı uçağın bilet parası ile yarışmaya girmediği için alınan para cezasını da ödemesi kararlaştırıldı. Federasyon Yönetimi, ''2010 yılı değerlendirmesinde teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda, bazı sporcuların performanslarında gelişme gözlenememesi ve performans düşüklüğü nedeniyle performanslarını arttırana kadar sözleşmelerinin dondurulmasına karar verdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24