-MİLLİ YÜZÜCÜ DERYA BÜYÜKUNCU'YA CEZA ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya ceza verdi. İstanbul'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Derya Büyükuncu'ya maddi destek sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle federasyonca verilen desteğin yüzde 50 oranında azaltılmasına ve idari olarak izlemeye alınmasına karar verildi. Böylece aylık 10 bin dolar maddi destek alan Büyükuncu'nun maaşı yüzde 50 azaltılarak 5 bin dolara indirildi. Ayrıca, Büyükuncu'nun Dubai'de yapılan Dünya Yüzme Şampiyonası'na giderken kaçırdığı uçağın bilet parası ile yarışmaya girmediği için alınan para cezasını da ödemesi kararlaştırıldı. Federasyon Yönetimi, ''2010 yılı değerlendirmesinde teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda, bazı sporcuların performanslarında gelişme gözlenememesi ve performans düşüklüğü nedeniyle performanslarını arttırana kadar sözleşmelerinin dondurulmasına karar verdi.