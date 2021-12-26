Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Erken seçim veya zamanındaki seçime bu hareket damga vuracak

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Allah’ın izniyle yapılacak erken seçim veya zamanındaki seçime bu hareket damga vuracak. Çünkü sahiciyiz biz, öyle rollerle işimiz yok" dedi.

Milli Yol Hareketi, 191 kurucu üyenin yer aldığı kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na teslim etti ve siyasi partiye dönüştü. Milli Yol Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yönetim ve Genel İdare Kurulu’nu ve kurucu genel başkanını belirlemek üzere ilk toplantısını bugün parti genel merkezinde yaptı. Partinin Kurucu Genel Başkanı Remzi Çayır, yetkili kurulların oluşmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Kurucular kurulumuz bugün burada toplanarak Merkez Kararı, Merkez Disiplin Kurulu’nu yedekleriyle birlikte seçmiş durumdadır. Kurucu genel başkan olarak bana vazife tevdi edildi. Ben bu görevi Allah’ın bir emaneti, Türk milletinin bir bayrağı olarak görüyorum.

"20 yıldır iktidarda olanlar, hiç iktidar olmamış gibi muhalefet ağzıyla dönüp millete konuşuyorlar"

20 yıldır iktidarda olanlar, hiç iktidar olmamış gibi muhalefet ağzıyla dönüp millete konuşuyorlar. Önce milletin tansiyonunu 22’ye, 24’e çıkardılar vücut hasar gördü. Sonra akıllarına bir çözüm geldi, o da tuhaf bir çözüm, Turgut Özal’ın yıllar önce terk ettiği çözüm. Milletin, fakirin, fukaranın cebine yine dadanma sistemi, yine fakir fukaranın sırtına yaslanma sistemi. Döviz endeksli faiz sistemi getirdiler. Faiz var, döviz var, üstüne garanti var. Güya tansiyonu düşürdüler… Şu anda iktidar millete büyük bir kötülük etti. Millet şu anda umutsuz. 20 yıldır iktidarda olanlar hâlâ adalet arayışındalar. Adalet getireceklermiş, liyakat sistemini kuracaklarmış, hukuku üstün tutacaklarmış, kalkınmayı sağlayacaklarmış. Kafaya bak, adama ’20 yıldır neredeydin sen’ diye sormazlar mı? Elbette kendine birtakım mutlu azıklıklar oluşturmuş olabilirsin ama millet mutsuz, millet umutsuz. Şu an herhangi bir esnaftan mal alın, adam malını size tereddütle satıyor. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyor. Yarın ne olacağının bilinmediği bir yerde kalkınma olur mu, huzur olur mu, insanlık olur mu?

"Biz siyaseti, Türk-İslam coğrafyasında para ve mal serbest dolaşsın diye yapacağız"

Allah’ın izniyle öyle adaletli bir sistem oluşturacağız ki bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamayan, bizim gibi hayat akışı olmayanlar bile dönüp size teşekkür edecekler. ‘Sizin yönetiminizdeki bu ülkede yaşamaktan dolayı mutluyuz’ diyecekler. Siyaset insanları terbiye etmez, siyaset insanları huzurlu yaşatır. Biz siyaseti, Türk milletinin bütün fertleri onurlu ve şerefli yaşasınlar diye yapacağız. Biz siyaseti milletimiz dışarıya el açmasın, dışarının bağımlısı olmasın diye yapacağız. Biz siyaseti, Türk-İslam coğrafyasında para ve mal serbest dolaşsın diye yapacağız.

"Kararsız bir şekilde duruyorlar gidecekleri bir yer yok"

Hâlâ yüzde 30-40’ı bulan kararsızlar var. AKP oy kaybediyor, CHP oy kaybediyor, İYİ Parti oy kaybediyor; oylar bambaşka bir yere gidiyor. Kararsız bir şekilde duruyorlar, gidecekleri bir yer yok. O adres biziz. Biz Türk milletinin geçirdiği bütün badireleri biliyoruz. Öbürleri tecrübeyi başka kitaplardan, şuradan buradan öğrendi; biz yaşayarak, yanarak öğrendik. Biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyız. Biz hücrelerden geldik, hapislerden geldik, köylerden geldik, Anadolu’nun toprağından geldik. Bizim farkımız bu.

"Sistemin adı önemli değil, denetlenebiliyor mu buna bakacağız"

Bu ucubeye dönüşmüş Cumhurbaşkanlığı Sistemi Türkiye’ye hiçbir zaman yakışmadı, millet de özümsemedi. Birbirini denetleyen, hesap verebilen, şeffaf sistemler oluşturmalıyız. Sistemin adı önemli değil. Önemli olan sistemin sahipleri hesap veriyor mu vermiyor mu, keyfilik yapıyor mu yapmıyor mu, kurallara göre mi hareket ediyor, birbirlerine hesap verebiliyorlar mı, denetlenebiliyorlar mı buna bakacağız.

"Erken seçim veya zamanındaki seçime bu hareket damga vuracak"

Bizim bildiğimiz Türk milleti bir kişiyle var olmadı, bir kişiyle yok olacak da değil. ‘İktidar gidiyor, iktidar kaybediyor’ diyorlar. Kim var? Milli Yol var, biz varız. Bu toprağın asıl sahipleri biz varız. Allah’ın izniyle yapılacak erken seçim veya zamanındaki seçime bu hareket damga vuracak. Çünkü sahiciyiz biz, öyle rollerle işimiz yok."