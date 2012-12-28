Millî uydu Göktürk 2 ne kadar millî?

Göktürk 2 uzayda yörüngesine yerleşti ve görüntü iletmeye başladı. Ancak Göktürk 2 ile ilgili tartışmalar tüm hızla sürüyor. Taraf gazetesi yazarı Cengiz Aktar, bugün (28 Aralık 2012) yayımlanan yazısında tartışmaları ele aldı.

Cengiz Aktar'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Göksel bir heyecan sardı ortalığı, öyle ki ahali zor zapt edilir oldu. 450 okkalık Göktürk-2 “dost” Çin diyarından fezaya yolcu edildi. Nevzuhur millî heyecana ve de meydan muharebelerine sebebiyet veren bu peyk neyin nesiymiş merak ettim. Türkçede doyurucu mufassal bilgiye ulaşmak mümkün değil. Alışık olduğumuz gizlilik. Uyduyu birlikte ürettikleri anlaşılan TUSAŞ ve TÜBİTAK’ın websitelerindeki bilgi az www.tai.com.tr ve www.uzay.tubitak.gov.tr Yurtdışı kaynaklarda, örneğin Pakistanlı uzman sitelerde daha fazla bilgi var. Bilgisayar sistemleri ve software’in millî olduğunu öğreniyorsunuz. Güneş panellerinin Alman SpaceTech Immenstaad şirketince, optik resim sağlayıcısının ise Güney Koreli bir şirketçe imal edildiğini de. E peki nedir bu millîlik iddiası o vakit? Ardından gelen “vay siz ne hakla bu millî başarıya gölge düşürme cüretini gösterirsiniz” ayarı? “Tamamen burada üretildi” iddiasına ne gerek var. Dünyada her parçası, her Ar-Ge çalışması millî olan bir ürün kaldı mı allahaşkına? Bu iddia şimdi millî araba üzerinden yürüyor.

Oysa pek kimse Avrupa Araştırma Alanı’na Çerçeve Program ile dâhil olan Türkiye’nin verdiği katkı payı kadar dahi proje üretemediğine şaşırmıyor. İhraç malları içinde ithalatın anormal büyüklüğüne de... Haydi, olumlu bakalım diyeceğim ama o da kolay değil. Bütçe sunumunda son on yılda dolar bazında üç misli zenginleşildiğini muştulayan Mehmet Şimşek “ülke olarak katma değer zincirinde yukarı seviyelere çıkmak için son 10 yıllık dönemde Ar-Ge ve inovasyona önem verdik. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını yüzde 0,53’ten yüzde 0,84’e çıkardık” dediğinde üzülmemek mümkün değil. Hele bu “muazzam” artışı destekleyen TÜBİTAK’ın hazırladığı “gurur” tablosunu görünce. Göktürk-2’yi araştırırken Silahlı Kuvvetler’in İtalyan Telespazio ve Fransız Thales Alenia Space şirketlerine daha gelişmiş bir uydu ısmarladığını öğreniyorsunuz. 2014 sonunda anca hazır olacakmış. Cihan’ın haberine göre TSK Fransız şirketine İsrail toprağını da görüntüleme olanağı illâki olacak demiş. Pazarlıklar sürüyormuş. Eh ne de olsa daha birkaç sene öncesine kadar Anadolu üzerinde uçuş eğitimi yapan İsrail Türkiye’yi ezberlemişken mütekabiliyet talebi anlaşılır bir şey. Ama bu, askerî alışverişin ve ordudaki İsrail “sevgisinin” bittiği anlamına gelmiyor. Kimse kusura bakmasın, bugün için “İsrailsiz” bir TSK düşünmek zor diyor uzmanlar. Veri babında, İsrail’in Ar-Ge harcamasının millî gelir içindeki payı yüzde 4,5!"