Milli tenisçiler İpek Öz ve Cemre Anıl, Antalya’da şampiyon

Antalya’da düzenlenen ve toplamda 15 bin Dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’da milli tenisçiler İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyon oldu.



1 saat 14 dakika süren final karşılaşmasında turnuvanın 4 numaralı seri başı İtalyan tandemi Federica Arcidiacono/Aurora Zantedeschi’yi 6-2, 3-6 ve 10-6’lık setlerle mağlup eden İpek Öz/Cemre Anıl ikilisi şampiyonluğa ulaştı.



Çiftlerde İpek Öz’ün 7, Cemre Anıl’ın ise 5 ITF şampiyonluğu bulunurken senenin ilk turnuvasında elde ettikleri bu şampiyonluk, ikilinin beraber ilk şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor. (DHA)