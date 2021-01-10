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Spor

Milli tenisçiler İpek Öz ve Cemre Anıl, Antalya’da şampiyon

10 Ocak 2021 18:55

Antalya’da düzenlenen ve toplamda 15 bin Dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’da milli tenisçiler İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyon oldu.

1 saat 14 dakika süren final karşılaşmasında turnuvanın 4 numaralı seri başı İtalyan tandemi Federica Arcidiacono/Aurora Zantedeschi’yi 6-2, 3-6 ve 10-6’lık setlerle mağlup eden İpek Öz/Cemre Anıl ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Çiftlerde İpek Öz’ün 7, Cemre Anıl’ın ise 5 ITF şampiyonluğu bulunurken senenin ilk turnuvasında elde ettikleri bu şampiyonluk, ikilinin beraber ilk şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor. (DHA)

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