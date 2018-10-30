Milli tenisçi Tuna Altuna, bedelli askerlik için Burdur'a geldi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - TENİS Erkek Milli Takımı\'nın kaptanı Tuna Altuna, bedelli askerlik için babası Haldun Altuna ile birlikte Burdur\'a geldi. Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz ile görüşen Tuna Altuna, Almanya ve Katar\'da katılacağı turnuvalara hazırlanmak için destek istedi.

Askerlik görevini Burdur 58\'inci Piyade Alayı\'nda yapacak olan Tuna Altuna, birliğine teslim olmadan önce Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında bir araya geldi. Tuna Altuna, \"21 günlük askerlik sürem var. Askerlik süremde de askerliğin dışında kalan zamanlarda da antrenmanlarıma devam etmek istiyorum. Devlet sporcusuyum, olimpiyat sporcusuyum. Destek olurlarsa çok sevinirim\" dedi.

Askerlikten sonra Almanya Hamburg ve Katar Doha\'da çok önemli turnuvalara katılacağını söyleyen Altuna, \"Askerlik süremde de bu turnuvalara hazırlanmak istiyorum. Askerlik süremden sonra iki haftalık bir süre kalıyor turnuvalara hazırlanmak için, bu süre çok az\" diye konuştu.

Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz da \"Tuna Beyi misafir etmekten çok mutluyuz. Kendisinin başarılarla dolu bir geçmişi var. Wimbledon\'da görebileceğimiz oyunculardan biri. Tuna Bey\'in burada olması bizim için bir şans. Tenis Burdur\'da gelişme gösteriyor. Fırsat olursa genç tenisçilere seminer vermesini istiyoruz\" dedi.

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