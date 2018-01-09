Milli tenisçi Cem İlkel'in Avustralya Açık'taki rakibi belli oldu

Milli tenisçi Cem İlkel, elemelerin ilk turunda Salvatore Caruso ile karşılaşacak.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek olan Cem İlkel'in eleme turundaki ilk rakibi belli oldu.

Bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, ATP Klasmanı'nın 263. basamağında yer alan Cem İlkel, Avustralya Açık elemeleri ilk turunda dünya 209 numarası İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti. İki tenisçi ATP düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

22 yaşındaki Cem İlkel, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerinde boy gösterecek. Kariyerinin ilk Grand Slam'ine geçtiğimiz yıl ABD Açık'ta çıkan temsilcimiz, elemelerin ikinci turunda mağlup olmuştu.

Avustralya Açık'ta eleme turu maçları 10-13 Ocak tarihleri arasında oynanacak.