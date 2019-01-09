Milli tenisçi Cem İlkel, Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

İSTANBUL,(DHA)

Avustralya Açık elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov\'u mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Melbourne\'da düzenlenen yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık\'ta eleme mücadelesi veren milli tenisçi Cem İlkel, Belaruslu Egor Gerasimov\'u 3-6, 6-3, 7-6(16) devirip ana tablo iddiasını sürdürdü.

Elemelerdeki ilk maçını dünya sıralamasının 157\'nci basamağındaki Gerasimov ile yapan İlkel, geçmişteki dört buluşmalarında galip gelemediği rakibi karşısında açılış setini 6-3\'le kaybetti.

İkinci setle birlikte daha agresif bir performans sergilemeye başlayan milli tenisçi, sekizinci oyunda servis kırdıktan sonra kendi servisinde hata yapmadı ve 6-3\'le mücadeleyi final setine götürdü.

ÇILGIN SÜPER TIE-BREAK

11 numaralı korttaki karşılaşmanın final setinde her iki sporcu da güçlü servisler kullandı. Tarafların birbirlerine servis kırma şansı vermemesi üzerine 6-6\'da düğümlenen set süper tie-break\'e gitti.

Süper tie-break\'e hızlı başlayıp 3/0 öne fırlayan İlkel, akabindeki yedi puanın altısını Gerasimov\'a kaptırıp 6/4 geriye düştü. Ancak hızlı bir şekilde toparlanarak skoru 8/8\'de eşitledi.

9/8 ve 10/9\'da iki maç puanı kaçıran Cem, 11/10 gerideyken maç puanı kurtardı. İlkel, daha sonra 12/11, 13/12, 14/13, 15/14, 16/15 öndeyken beş maç puanından daha faydalanamadı.

Yakaladığı sekizinci maç puanında güçlü vuruşlarıyla Gerasimov\'u sıkıştıran İlkel, fileye yakın düşen topu forehand kazanma vuruşuyla öldürerek çılgın süper tie-break\'e noktayı koydu: 18/16.

RAKİP JOAO DOMINGUES

Kariyerinin üçüncü slam turnuvasında ikinci kez elemelere galibiyetle başlayan 23 yaşındaki Cem, Avustralya Açık elemeleri ikinci turunda Portekizli raket Joao Domingues ile eşleşti.

ATP klasmanında İlkel\'den 27 basamak ileride 225\'incilikte yer alan Domingues ise Melbourne Park\'taki ilk maçında Fransız Constant Lestienne\'i 6-4, 6-4\'lük setlerle saf dışı bıraktı.

PEMRA KORTA ÇIKIYOR

Avustralya Açık\'ta boy gösteren bir diğer milli sporcu Pemra Özgen, ilk maçına yarın çıkacak. Özgen, elemelerin açılış turunda WTA 103 numara Lüksemburglu Mandy Minella ile kozlarını paylaşacak.

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