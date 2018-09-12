Milli tenisçi Çağla Büyükakçay iyi başladı

BIARRITZ,(DHA) -

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa\'daki ITF 80K turnuvasında Slovak rakibi Jana Cepelova\'ya set şansı tanımadan ikinci tura yükseldi.

Fransa\'nın Biarritz kentindeki ITF 80K turnuvasında mücadele veren milli tenisçi Çağla Büyükakçay, açılış turunda galibiyete imza atarak yoluna devam etti. Toprak zemindeki organizasyonda dünya eski 50 numarası Slovak Jana Cepelova ile karşılaşan Büyükakçay, korttan 6-4, 6-3\'lük setlerle üstün ayrılarak adını son 16\'ya yazdırdı.

Milli tenisçi, ikinci turda 3 numaralı seribaşı Belçikalı Ysaline Bonaventure veya Fransız Jessika Ponchet ile kozlarını paylaşacak.

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