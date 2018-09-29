Milli tenisçi Başak Eraydın, yarı finale yükseldi

İSTANBUL / DHA

Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya\'nın Valencia kentinde düzenlenen ITF 60K Turnuvası\'nda adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre Başak Eraydın, toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler çeyrek finalinde Belçikalı Maryna Zanevska ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli tenisçi, ikinci sette 3-2 gerideyken Zanevska\'nın sakatlığından dolayı maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Klasmanın 199\'uncu basamağında yer alan 24 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Paula Badosa ile karşılaşacak.

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