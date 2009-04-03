Milli tenisçi balkondan düştü

Antalya'da Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, Büyük Bayanlar Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi Başak Eraydın (15), konakladığı otelin balkonundan düşerek yaralandı



Serik ilçesine bağlı Belek Beldesi'nde bulunan Atelia Otel’de Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Bayanlar Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi Başak Eraydın, kaldığı odanın tahta balkon korkuluğunun kırılması üzerine 4 metre yükseklikten düştü. Çim zemine düşerek omurgasında çatlak meydana gelen tenisçi kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi



Özel Anadolu Hastanesi'ne götürülen Eraydın’ın omurgasında çatlak meydana geldiği belirtildi.Eraydın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.



26 Mart'ta otele yerleşen Başak Eraydın, büyükler turnuvasının ilk maçında rakibini 6-3 ve 7-5’lik sonuçlarla mağlup ederek, ikinci tura yükselmişti. Eraydın, geçirdiği kaza nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.



Babası otelden şikâyetçi oldu



Başak Eraydın’ın babası Erol Eraydın, kızının geceyi Özel Anadolu Hastanesi’nde geçirdiğini belirterek, balkon korkuluklarının çürük olduğu gerekçesiyle otelle ilgili jandarmaya şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayda tesisin ihmali bulunduğunu iddia eden baba Eraydın, fotoğraf makinesi ile balkonun çürük olan tahtalarının fotoğraflarını çektiğini belirterek, “Kızımın başına daha kötü bir şey gelebilirdi. Burada önemli olan can güvenliği olmalı” dedi.



Omurunda çatlak var



Belek'teki otelin ikinci kat balkonundan düşerek, belinden yaralanan Başak Eraydın'ın Özel Anadolu Hastanesi'ndeki tetkikleri tamamlandı. Başarılı tenis oyuncusunun muayenesinde, 12. omurunda çatlak oluştuğu belirlendi. Eraydın, yapılan tedavisinin ardından yeniden oteldeki kampa katıldı, ancak tenis turnuvasından çekilmek zorunda kaldı.



Turnuvadan çekildi



Başak Eraydın'ın babası Erol Eraydın, kızının Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 16 yaş milli takım kampına katıldığını belirterek, ''Otelin tahta korkulukları çürümüş. Kızım yaslanınca kırıldı. Omurundan yaralanan kızım turnuvadan çekilmek zorunda kaldı'' dedi.



