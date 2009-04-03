T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Milli tenisçi balkondan düştü

15 yaşındaki milli tenisçi, konakladığı otelin balkon korkuluğunun kırılması üzerine, 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı

03 Nisan 2009 03:00

Antalya'da Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, Büyük Bayanlar Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi  Başak Eraydın (15), konakladığı otelin balkonundan  düşerek yaralandı

Serik ilçesine bağlı Belek Beldesi'nde bulunan Atelia Otel’de Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Bayanlar Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi Başak Eraydın, kaldığı odanın tahta balkon korkuluğunun kırılması üzerine 4 metre yükseklikten düştü. Çim zemine düşerek omurgasında çatlak meydana gelen tenisçi kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

Özel Anadolu Hastanesi'ne götürülen Eraydın’ın omurgasında çatlak meydana geldiği belirtildi.Eraydın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

26 Mart'ta otele yerleşen Başak Eraydın, büyükler turnuvasının ilk maçında rakibini 6-3 ve 7-5’lik sonuçlarla mağlup ederek, ikinci tura yükselmişti. Eraydın, geçirdiği kaza nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

Babası otelden şikâyetçi oldu

Başak Eraydın’ın babası Erol Eraydın, kızının geceyi Özel Anadolu Hastanesi’nde geçirdiğini belirterek, balkon korkuluklarının çürük olduğu gerekçesiyle otelle ilgili jandarmaya şikayetçi olduğunu söyledi.
Olayda tesisin ihmali bulunduğunu iddia eden baba Eraydın, fotoğraf makinesi ile balkonun çürük olan tahtalarının fotoğraflarını çektiğini belirterek, “Kızımın başına daha kötü bir şey gelebilirdi. Burada önemli olan can güvenliği olmalı” dedi.

Omurunda çatlak var

Belek'teki otelin ikinci kat balkonundan düşerek, belinden yaralanan Başak Eraydın'ın Özel Anadolu Hastanesi'ndeki tetkikleri tamamlandı. Başarılı tenis oyuncusunun muayenesinde, 12. omurunda çatlak oluştuğu belirlendi. Eraydın, yapılan tedavisinin ardından yeniden oteldeki kampa katıldı, ancak tenis turnuvasından çekilmek zorunda kaldı.

Turnuvadan çekildi

Başak Eraydın'ın babası Erol Eraydın, kızının Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 16 yaş milli takım kampına katıldığını belirterek, ''Otelin tahta korkulukları çürümüş. Kızım yaslanınca kırıldı. Omurundan yaralanan kızım turnuvadan çekilmek zorunda kaldı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24