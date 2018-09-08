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Spor

Milli tekvandocular Filistin'de 4'te 4 yaptı

İSTANBUL / DHA Türkiye Tekvando Milli Takımı, Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası'nda 4 altın madalya kazandı

08 Eylül 2018 14:00

İSTANBUL / DHA

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası\'nda 4 altın madalya kazandı. 
Filistin\'in Ramallah şehrinde düzenlenen Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası\'na büyükler kategorisinde 9 ülkeden 104 sporcu katıldı. Türkiye, turnuvaya 4 sporcuyla katılırken tüm sporcular altın madalya kazanmayı başardı. Türkiye Tekvando Milli Takımı adına erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 80 kiloda Yunus Sarı ile bayanlar 62 kiloda İkra Kayır, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda puan kazandı. 
Milli takım haricinde kulüpleriyle turnuvaya katılan Türk sporculardan erkekler 74 kiloda Hüseyin Kartal altın, 54 kiloda Mehmet Oral ve bayanlar 49 kiloda Rahime Eymen Bakır bronz madalya elde etti.
Turnuva boyunca milli takım kafilesiyle yakından ilgilenen Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu ile TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz sporculara madalyalarını da takdim etti.

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