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Spor

Milli tekvandocu Servet Tazegül Rio'da yarı finale kalamadı

Son 16 turunda Şilili rakibi Ignacio Morales ile karşılaşan 27 yaşındaki Servet, Şilili Ignacio Morales’i 14-1 teknik nakavtla yenerek çeyrek finale yükselmişti

18 Ağustos 2016 21:20

2016 Rio Olimpiyat Oyunları tekvandoda, erkekler 68 kiloda çeyrek final maçına çıkan milli sporcu Servet Tazegül, Rus rakibi Alexey Denisenko'ya mağlup oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da yapılan tekvando müsabakalarında, Servet Tazegül ile Denisenko çeyrek final mücadelesinde karşılaştı.

Karşılaşmayı 19-6'lık skorla kaybeden son olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül, repesaj hakkı kazanmak için rakibinin finale yükselmesini bekleyecek.

Milli tekvandocu, ilk turda Şilili Ignacio Morales'i 14-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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