Millî tekvandocu İrem Yaman'a federasyondan yanıt

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na aynı sıklette rakibi olan Hatice Kübra İlgün’ün götürüleceğinin duyurulmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. 24 yaşındaki Yaman toplantıda, “Bu yıl düzenlenecek olimpiyat oyunları sonrası altın madalya ile karşınızda olmak isterken, hak ettiğim halde olimpiyatlara katılamama gibi bir durumla karşı karşıyayım. Olimpiyat için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu, İrem Yaman’ın iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamadan satırbaşları şöyle:

“Aynı kiloda mücadele eden iki milli sporcumuzun olimpik puanları birbirlerine çok yakın olmakla birlikte İrem Yaman’ın kazandığı puanların çoğu olimpik sıklet olmayan 62 kiloda, Hatice Kübra İlgün’ün almış olduğu puanların tamamı ise 57 kilo olimpik sıklet müsabakaları sonucu toplanmıştır.”

“İki milli sporcumuzun 2019 yılı 57 kilo olimpiyat kotası sıralamasını etkileyecek Grand Prix müsabakaları performanslarına baktığımızda; Hatice Kübra İlgün’ün 4’ü Grand Prix olmak üzere katıldığı tüm organizasyonlarda madalya kazandığı görülmektedir. İrem Yaman son 4 Grand Prix’in 2’sine sakatlığı nedeniyle katılmamış, katıldığı 2 Grand Prix’te ise madalya kazanamamıştır. Hatice Kübra İlgün, bu süreçte 4 Grand Prix’te de madalya kazanmıştır.”

“İki milli sporcumuzun birbirleriyle yaptıkları müsabakaları incelediğimizde, Hatice Kübra İlgün’ün İrem Yaman’a karşı 2-1 üstünlüğü bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler incelendiğinde 2020 Tokyo Olimpiyatları 57 kilo kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere Hatice Kübra İlgün belirlenmiştir.

“Her iki sporcumuz da ülkemizin milli değeri olup, daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tamdır. Sporcumuz İrem Yaman’ın ‘Olimpiyatlarda başarı kazanma odaklı’ basın açıklamasını anlayışla karşılamakla birlikte bu sürecin her iki sporcumuzun bilgileri dahilinde yürütüldüğünü kamuoyuna saygıyla bildiririz.”