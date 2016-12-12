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Spor

Milli takımlara en büyük katkı Juventus'tan

Fenerbahçe listede Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından, oyuncuları en fazla milli takımda oynayan takım oldu

12 Aralık 2016 19:01

Juventus, 2016'da "oyuncuları milli takımlarda en fazla süre alan kulüp" unvanını aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmaya göre Juventus kadrosundaki 21 milli futbolcu, bu yıl 157 milli maçta boy gösterdi ve toplam 12 bin 454 dakika sahada kaldı.

Son 5 senenin Serie A şampiyonu böylece 2016'da "oyuncuları milli takımlarda en fazla süre alan kulüp" oldu.

42 ülkeden 100 ekibin yer aldığı listede, futbolcuları milli takımlarda 12 bin 9 dakika süre alan İngiliz kulübü Tottenham 2'nci, oyuncuları milli maçlarda 10 bin 802 dakika süre alan İspanyol kulübü Barcelona ise 3'üncü sırayı aldı.

 

Fenerbahçe 5 lig dışında en üst sırada

 

Oyuncuları milli maçlarda 7 bin 11 dakika sahada kalan Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) dışındaki ligler arasında en üst sıradaki ekip olarak dikkati çekti.

Galatasaray, 3 bin 759 dakikayla 59'uncu, Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş da 3 bin 712 dakikayla 61'inci sırada kendine yer buldu.

 

İlk 15 sıra

 

1    Juventus    İtalya    21    157    12.454
2    Tottenham    İngiltere    19    155    12.009
3    Barcelona    İspanya    20    134    10.802
4    Arsenal    İngiltere    18    127    10.034
5    Real Madrid    İspanya    19    131    9.989
6    Manchester United    İngiltere    20    139    9.833
7    Bayern Münih    Almanya    15    129    9.750
8    Manchester City    İngiltere    18    117    8.771
9    Chelsea    İngiltere    18    109    7.925
10    Southampton    İngiltere    13    95    7.565
11    Atletico Madrid    İspanya    17    104    7.483
12    Inter    İtalya    12    92    7.381
13    Fenerbahçe    Türkiye    18    94    7.011
14    Liverpool    İngiltere    22    106    6.966
15    Bayer Leverkusen    Almanya    19    95    6.715.

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