Milli takımlara en büyük katkı Juventus'tan

Juventus, 2016'da "oyuncuları milli takımlarda en fazla süre alan kulüp" unvanını aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmaya göre Juventus kadrosundaki 21 milli futbolcu, bu yıl 157 milli maçta boy gösterdi ve toplam 12 bin 454 dakika sahada kaldı.



Son 5 senenin Serie A şampiyonu böylece 2016'da "oyuncuları milli takımlarda en fazla süre alan kulüp" oldu.

42 ülkeden 100 ekibin yer aldığı listede, futbolcuları milli takımlarda 12 bin 9 dakika süre alan İngiliz kulübü Tottenham 2'nci, oyuncuları milli maçlarda 10 bin 802 dakika süre alan İspanyol kulübü Barcelona ise 3'üncü sırayı aldı.

Fenerbahçe 5 lig dışında en üst sırada

Oyuncuları milli maçlarda 7 bin 11 dakika sahada kalan Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) dışındaki ligler arasında en üst sıradaki ekip olarak dikkati çekti.

Galatasaray, 3 bin 759 dakikayla 59'uncu, Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş da 3 bin 712 dakikayla 61'inci sırada kendine yer buldu.

İlk 15 sıra

1 Juventus İtalya 21 157 12.454

2 Tottenham İngiltere 19 155 12.009

3 Barcelona İspanya 20 134 10.802

4 Arsenal İngiltere 18 127 10.034

5 Real Madrid İspanya 19 131 9.989

6 Manchester United İngiltere 20 139 9.833

7 Bayern Münih Almanya 15 129 9.750

8 Manchester City İngiltere 18 117 8.771

9 Chelsea İngiltere 18 109 7.925

10 Southampton İngiltere 13 95 7.565

11 Atletico Madrid İspanya 17 104 7.483

12 Inter İtalya 12 92 7.381

13 Fenerbahçe Türkiye 18 94 7.011

14 Liverpool İngiltere 22 106 6.966

15 Bayer Leverkusen Almanya 19 95 6.715.