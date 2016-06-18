Milli takımının neden uyumsuz forma giydiği belli oldu

İspanya'ya 3-0 yenilerek EURO 2016'da 2. tura çıkma şansını mucizelere bırakan A Milli Takım'da en çok eleştirilen olaylardan biri, futbolcuların giydiği formalardı. Spor yazarı Mehmet Demirkol, eleştiri konusu olan formaların seçilmesinin nedeninin hakemin İspanya formasıyla karışacağı gerekçesiyle milli takıma turkuaz şorta izin vermemesi olduğunu belirtti.

Milli takım, Nice kentindeki karşılaşmaya turkuaz üst, siyah şort ve kırmızı çorapla çıktı. Birbiriyle ilgisi olmayan bu renklerin yarattığı uyumsuzluk sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kişi ay yıldızlı ekibimizin bu görüntüsüne sosyal medya yoluyla tepki gösterdi.

Normalde ise milli takımın İspanya karşısında giydiği formaların altında turkuaz renkte şort olması gerekiyordu. Bu maçta neden siyah şort seçildiğini anlamaya çalışırken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol verdi. Demirkol, turkuaz şorta Sırp hakem Milorad Mazic'in izin vermediğini belirterek, şunları yazdı:

"Üstümüzdeki çok uzun süredir Milli Takım forması değil. Öte yandan, bu seferki durum daha da enteresandı. Hakemin İspanya formasıyla karışacağı gerekçesiyle mavi şort giymemize izin vermemesiyle iki forma karma edilince ortaya ‘Vallahi seyahatten geldim, her şey kirli. Artık ne bulduysam giydim’ modeli bir şey çıktı..."