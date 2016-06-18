T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli takımının neden uyumsuz forma giydiği belli oldu

Spor yazarı Mehmet Demirkol, forma uyumsuzluğunun nedenini açıkladı

18 Haziran 2016 20:22

İspanya'ya 3-0 yenilerek EURO 2016'da 2. tura çıkma şansını mucizelere bırakan A Milli Takım'da en çok eleştirilen olaylardan biri, futbolcuların giydiği formalardı. Spor yazarı Mehmet Demirkol, eleştiri konusu olan formaların seçilmesinin nedeninin hakemin İspanya formasıyla karışacağı gerekçesiyle milli takıma turkuaz şorta izin vermemesi olduğunu belirtti. 

Milli takım, Nice kentindeki karşılaşmaya turkuaz üst, siyah şort ve kırmızı çorapla çıktı. Birbiriyle ilgisi olmayan bu renklerin yarattığı uyumsuzluk sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kişi ay yıldızlı ekibimizin bu görüntüsüne sosyal medya yoluyla tepki gösterdi.

Normalde ise milli takımın İspanya karşısında giydiği formaların altında turkuaz renkte şort olması gerekiyordu. Bu maçta neden siyah şort seçildiğini anlamaya çalışırken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol verdi. Demirkol, turkuaz şorta Sırp hakem Milorad Mazic'in izin vermediğini belirterek, şunları yazdı:

"Üstümüzdeki çok uzun süredir Milli Takım forması değil. Öte yandan, bu seferki durum daha da enteresandı. Hakemin İspanya formasıyla karışacağı gerekçesiyle mavi şort giymemize izin vermemesiyle iki forma karma edilince ortaya ‘Vallahi seyahatten geldim, her şey kirli. Artık ne bulduysam giydim’ modeli bir şey çıktı..."

 

ETİKETLER

Milli TakımFormaA Milli Futbol TakımıTürkiyeİspanyaMilli Takım forması

İlgili Haberler

İspanya 3 – Türkiye 0

EURO 2016 D grubu maçında İspanya ile karşı karşıya gelen Türkiye rakibine 3-0 mağlup oldu.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24