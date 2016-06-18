İspanya 3 – Türkiye 0



Fransa'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye D grubunda oynadığı ikinci maçında son iki Avrupa Şampiyonası’nın galibi İspanya’ya farklı yenilmekten kurtulamadı.

Güçlü rakibi karşısında maçın büyük bir bölümünde varlık gösteremeyen kırmızı-beyazlılar böylece Hırvatistan’ın ardından İspanya karşısında da aradığını bulamadı.

33 bin 409 kişinin izlediği Nice kentindeki mücadeleyi istediği gibi yönlendiren ‘matadorlar’ Morata’nın iki (34. ve 48.) ve Nolito’nun (37.) golleriyle sonuca gitti.

İkinci maçından da galibiyetle ayrılan İspanya puanını 6 yaparak turnuvada gruptan çıkmayı garantileyen üçüncü ülke oldu. Henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlıların durumu son maçların ardından belli olacak.

İkinci maçta da sergilenen kötü futbol maçı izlemeye gelen Türk futbolseverlerin de tepkisine neden oldu. Üçüncü gol sonrası bazı taraftarlar kaptan Arda Turan’ı ıslıkladı.

Karşılaşmayı değerlendiren Teknik direktör Fatih Terim; "İspanya'nın ne kadar güçlü olduğunu tekrar söylemeye gerek yok. İlk yarım saat yolunda giden her şey iki tane şahsi oyuncu hatasıyla, aleyhimize döndü. İspanya'ya karşı yakaladığınız her pozisyonu atacaksınız mümkünse de zor gol yiyeceksiniz." dedi. Grupta Çek Cumhuriyeti ile oynanacak son maça da değinen Terim “Bizi beğenen beğenmeyen herkesi son maçımızda desteklemelerini istiyorum” diye konuştu.

Grubun diğer maçında Çek Cumhuriyeti ile Hırvatistan 2-2 berabere kaldı. Puanını 4’e yükselten Hırvatlar 6 puanlı lider İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alırken 1 puanlı Çek Cumhuriyeti, puansız ve son sıradaki Türkiye’nin önünde, 3. sırayı aldı.

D grubunda son maçlar 21 Haziran Salı günü yapılacak. TSİ 22:00’da başlayacak olan mücadelelerde Türkiye ile Çek Cumhuriyeti Lens kentinde, Hırvatistan ile İspanya Bordeaux’da karşı karşıya gelecek.