Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

TFF ve teknik ekibin ortak aldığı karar ile tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın A Milli Takımın yeni kaptanı olacağı belirtildi.



Arda Turan'ın , Milliyet muhabiri Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından A Milli Takımı'ndan çıkarılması ile ortaya çıkan kaptan boşluğunun, ikinci kaptan olarak görev yapan Mehmet Topal'ın kaptanlığa geçmesi ile doldurulması kararlaştırıldı. Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan tecrübeli ismin Kosova maçından itibaren sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.



A Milli Takımın diğer tecrübeli isimleri Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de takımın ikinci kaptanları olacaklar.