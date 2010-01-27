Milli Takım'ı izlemek 12 milyon Dolar'dan başlıyor

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), (A) Milli Futbol Takımının, 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında Türkiye'de oynayacağı maçların TV yayın hakları için, 12 milyon dolar muhammen bedelle ihaleye çıkıyor.





TFF'nin, bugün bazı gazetelerde yer alan ihale duyurusuna göre, ihaleyle ilgilenen kuruluşlar, ihale şartnamesini ve eklerini bugün saat 13.00'ten itibaren TFF'nin Mali İşler Direktörlüğünden 5 bin lira karşılığında temin edebilecekler.



Tekliflerin kapalı zarf içerisinde 3 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de TFF'nin İstinye'deki Yayın Hakları İhale Komisyonu'na noter huzurunda tutanağa kaydedilmek suretiyle teslim edilmesi gerekiyor.



Yayın hakları satış ihalesi açılış fiyatı 12 milyon Dolar.