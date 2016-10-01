Milli Takım'da hangi futbolcu, neden 'tutunamadı'?

Milli Takım'ın EURO 2016'ya katılım payı olarak verilmesi planlanan 500 bin Euro'luk primin Burak Yılmaz'a verilmediğinin iddia edilmesinin ardından birçok futbolcu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna alınmadı.

EURO 2016 elemelerinde oynanan İzlanda maçı öncesi 350 bin Euro olarak belirlenen primin, şampiyonaya gidilmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören tarafından 500 bin Euro'ya yükseltildiği, bu rakamın sadece 300 bin Euro'su yatırılınca futbolcuların Fatih Terim ile tartışmaya başladığı iddia edilmişti.

Başta Arda Turan olmak üzere birçok futbolcu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna alınmadı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kadroda yer almayan isimler şöyle:

Burak Yılmaz, Alper Potuk, Arda Turan, Gökhan Töre, Caner Erkin, Nuri, Selçuk İnan, Ersan Gülüm, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Volkan Demirel

As Marca ise Milli Takım'da hangi futbolcunun neden forma giyemediğine ilişkin iddiaları şu infografikle özetledi: