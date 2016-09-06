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Spor

Milli Takım'da Fatih Terim - Emre Mor gerginliği

Elindeki su şişesini de sinirlenerek yere atan Emre Mor'a kızan Fatih Terim, oyuncuya 'sakin ol' uyarısında bulundu

06 Eylül 2016 11:48

Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda maç sonu Fatih Terim - Emre Mor gerginliği yaşandı.

Hırvatistan karşısında Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç futbolcu Emre Mor başarılı performansının ardından 84.dakikada oyundan alındı ve yerini Volkan Şen'e bıraktı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; oyundan alınmasına sinirlenen genç yıldız kenara gelirken el kol hareketleri ile Terim'e tepki gösterdi ve kulübe yerine yere oturdu. Elindeki su şişesini de sinirlenerek yere atan Emre Mor'a kızan Fatih Terim, oyuncuya 'sakin ol' uyarısında bulundu. Daha sonra genç futbolcu Terim'in talimatı üzerine soyunma odasına gitti.

Maçtan sonra Emre Mor soyunma odasından morali bozuk şekilde ayrılırken Nuri, Çağlar ve Kaan ile birlikte kafileden ayrı olarak Almanya'ya gitti.

"Haylaz çocuğumuz"

Maçın ardından bu konuyla ilgili konuşan Fatih Terim, "Emre ile bir sorun olmaz. O bizim yaramaz çocuğumuz. Top alıp alamaması ile ilgili konuştu. Ben de bu konuyu soyunma odasında konuşuruz ve gönderdim" dedi.

 

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