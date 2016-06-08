Milli Takım'da EURO 2016 hazırlıkları sürüyor

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, Saulnier Stadı'nda antrenmana çıktı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ABD'li atletik performans antrenörü Scott Piri'nin yaptırdığı fiziksel çalışmalarla başladı.



Pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda yapılan 3 kaleli taktik maçla tamamlandı.

ntvspor'un haberine göre; Terim, maç sırasında çalışmayı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Futbolcular, antrenmanın ardından bir süre daha sahada kalarak orta ve gol çalışması yaptı.

Dortmund'a transfer olan Emre Mor alkışlarla karşılandı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, antrenmanda alkışlarla karşılandı.Terim de sahada yanına gelen Emre'nin başını okşadı ve genç futbolcuyu kutladı.

Fatih Terim, A Milli Takım kaptanı Arda Turan ile sahada bir süre yalnız görüştü.

Antrenmanda önce Arda'yı yanına çağıran deneyimli teknik adam, milli futbolcuyla orta yuvarlakta yaklaşık 5 dakika konuştu. Terim daha sonra tüm futbolculara yönelik konuşma yaptı.