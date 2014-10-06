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Spor

Milli Takım’da 6 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye A Milli Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynayacağı kritik Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçları öncesinde 6 oyuncu kadrodan çıkarıldı

06 Ekim 2014 19:01

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu, Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek, Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı. 6 oyuncunun Türkiye’nin 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçları öncesinde sağlık sebeplerinden dolayı aday kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Çek Cumhuriyeti ve Letonya ile oynayacağı EURO 2016 grup eleme maçları için İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı'nda, Ömer Toprak sağ baldır (gastrocnemius) adalesindeki Tip 3A yırtık, Hakan Çalhanoğlu sol baldır (Soleus) adalesindeki Tip 3B yırtık, Volkan Demirel belinde fıtık (L4-5 ve L5-S1 disc herniasyonu), Burak Yılmaz ayak bileğinde bağ lezyonu ve kemik ödemi, Mustafa Pektemek ise sol uyluk ön adalesinde (Quadriceps) Tip 3B yırtık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Ayak baş parmak tendonunda (Hallucis Longus) tendinit olduğu bilgisine ulaşılan Kaan Ayhan ise daha önce kadrodan çıkmıştı.

Dün aday kadroya dahil edilen Fehmi Mert Günok ve Adem Büyük'ün yanı sıra Muhammet Demir de aday kadroya davet edildi.

 

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