Milli Takım'a Tolgay Arslan müjdesi

Daha önce Almanya U21 Milli Takımı'nda oynadığı için Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giyemeyen Tolgay Arslan için yapılan başvuru sonuç verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, 27 yaşındaki futbolcuyu oynatabilmek için FIFA ve CAS'a tüm başvuruları gerçekleştirmiş, gelecek cevap beklenmeye başlanmıştı.

Güneş'ten Kemal Ilıkkan'ın haberine göre, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Tolgay Arslan için milli müjdeyi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun FIFA’lık olan milli takım tercihinin ne durumda olduğu sorusuna Çebi, “Lucescu isterse oynar” dedi.

Siyah-beyazlı yönetici, mevcut sorunun çözüldüğünü, evrak işlerinde bir sorun bulunmadığını ve Tolgay’ın A Milli Takım formasını giymeye hazır olduğunu ifade etti.

Hiçbir engel bulunmuyor

Almanya doğumlu Tolgay, 2009-2012 yılları arasında hem Panzerler’in hem de Türkiye alt yaş milli takımlarında forma giydi. Almanya U-21 takımıyla Türkiye'ye karşı da forma giyen başarılı futbolcu, A Milli Takım tercihini ise Almanya'dan yana kullanmıştı. Ancak daha hiç Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeden kararını değiştiren Tolgay, Ay-yıldızlı formayı giyebilmek için FIFA’ya başvurmuştu. Hukuk mücadelesini kazanan Beşiktaşlı futbolcunun bugün önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Schelotto emsal oldu

Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da sürdüren Arjantinli orta saha oyuncusu Ezequiel Schelotto, İtalya A Milli Takımı formasını 1 maçta giymiş olmasına rağmen, Arjantin Milli Takımı'nda forma giymek üzere FIFA'dan izin istedi. Futbolun patronu, İtalya formasıyla yalnızca dostluk maçında forma giydiği için Schelotto’ya gerekli izni verdi. Tolgay Arslan’ın avukatları da FIFA’daki davada Schelotto örneğini emsal gösterdi ve gerekli izni almayı başardı.

Tribündeki hocasına göz kırptı

Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda izleyen A Milli Takım’ın teknik patronu Mircea Lucescu, Tolgay’a hayran kaldı. Sahanın en etkili isimlerinden biri olan yıldız futbolcu maç boyunca 99 pas yaparak bu alanda zirvede yer aldı. 99 pasta 93 isabet (yüzde 94) sağlayan Tolgay, 110 kezle maç içerisinde en fazla topla buluşan isim oldu. Oyunun 2 yönünde de görev yapan futbolcunun Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna çağırılması bekleniyor.

Güneş’ten formayı kaptı

Tolgay'ın performansı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i de oldukça memnun etti. Atiba’nın sakatlığında forma şansı bulan yıldız futbolcu, Kanadalı takım arkadaşını hiç aratmadı. Güneş, Tolgay’ın oynadığı futboldan öyle memnun kaldı ki, Gary Medel değişikliğinde Oğuzhan’ı oyundan çıkarmayı tercih etti. Deneyimli hocanın, forma şansını iyi değerlendiren futbolcusunu ilk 11’de oynatmaya devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.