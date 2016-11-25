Milli Takım'a gitmeyen Lara Sanders'a 4 maç ceza

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Romanya maçları kadrosuna çağrılan fakat sakatlığını öne sürerek milli takıma gelmeyen Abdullah Gül Üniversitesi'nin oyuncusu Lara Sanders'a 4 maç men cezası verildi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Lara Sanders, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Romanya ile oynayacağı müsabakalar için Milli Takım kampına davet edilmesine rağmen, sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle takıma gelmediği için Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 27. maddesine aykırı olarak Milli Takım çalışmalarına ve müsabakalarına katılmaması nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.