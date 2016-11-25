Potada 8. hafta programı

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 8. hafta heyecanı 26-27-28 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.



Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan evinde Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşılaşacak.



Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Beşiktaş Sompo Japan'ı 84-78 mağlup eden Galatasaray Odeabank ise TED Ankara Kolejliler deplasmanına gidecek.



Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 80-60 yenen Fenerbahçe evinde Best Balıkesir'i ağırlarken, Anadolu Efes de Yeşilgiresun Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.



Spor Toto Basketbol Ligi'nde 8. hafta programı



26 Kasım Cumartesi



14.00 Beşiktaş Sompo Japan – Demir İnşaat Büyükçekmece

16.00 İstanbul BBSK – Pınar Karşıyaka

17.00 Gaziantep Basketbol – Banvit

18.00 Trabzonspor Medical Park – Tofaş



27 Kasım Pazar



13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir

16.00 TED Ankara Kolejlier – Galatasaray Odeabank

19.00 Anadolu Efes – Yeşilgiresun Belediyespor



28 Kasım Pazartesi



18.00 Muratbey Uşak Sportif – Darüşşafaka Doğuş.