Potada 8. hafta programı

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 8. hafta heyecanı 26-27-28 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan evinde Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Beşiktaş Sompo Japan'ı 84-78 mağlup eden Galatasaray Odeabank ise TED Ankara Kolejliler deplasmanına gidecek.
Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 80-60 yenen Fenerbahçe evinde Best Balıkesir'i ağırlarken, Anadolu Efes de Yeşilgiresun Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 8. hafta programı
26 Kasım Cumartesi
14.00 Beşiktaş Sompo Japan – Demir İnşaat Büyükçekmece
16.00 İstanbul BBSK – Pınar Karşıyaka
17.00 Gaziantep Basketbol – Banvit
18.00 Trabzonspor Medical Park – Tofaş
27 Kasım Pazar
13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir
16.00 TED Ankara Kolejlier – Galatasaray Odeabank
19.00 Anadolu Efes – Yeşilgiresun Belediyespor
28 Kasım Pazartesi
18.00 Muratbey Uşak Sportif – Darüşşafaka Doğuş.