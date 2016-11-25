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Spor

Potada 8. hafta programı

Haftanın açılış maçı Beşiktaş Sompo Japan ve Demir İnşaat Büyükçekmece arasında oynanacak

25 Kasım 2016 14:36

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 8. hafta heyecanı 26-27-28 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan evinde Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Beşiktaş Sompo Japan'ı 84-78 mağlup eden Galatasaray Odeabank ise TED Ankara Kolejliler deplasmanına gidecek.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 80-60 yenen Fenerbahçe evinde Best Balıkesir'i ağırlarken, Anadolu Efes de Yeşilgiresun Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 8. hafta programı

26 Kasım Cumartesi

14.00 Beşiktaş Sompo Japan – Demir İnşaat Büyükçekmece
16.00 İstanbul BBSK – Pınar Karşıyaka
17.00 Gaziantep Basketbol – Banvit
18.00 Trabzonspor Medical Park – Tofaş

27 Kasım Pazar

13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir
16.00 TED Ankara Kolejlier – Galatasaray Odeabank
19.00 Anadolu Efes – Yeşilgiresun Belediyespor

28 Kasım Pazartesi

18.00 Muratbey Uşak Sportif – Darüşşafaka Doğuş.

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