-MİLLİ TAKIM ZORLU ALMANYA DEPLASMANINDA İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Başkent Berlin'deki Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Howard Webb yönetecek. NTV'den naklen yayınlanacak maçta Webb'in yardımcılıklarını Michael Mullarkey ve Peter Kirkup yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andre Marriner. Türkiye'nin mücadele ettiği (A) Grubu'ndaki günün diğer maçları Kazakistan-Belçika ve Avusturya-Azerbaycan arasında oynanacak. -TÜRKİYE-ALMANYA MİLLİ FUTBOL MAÇLARI- (A) Milli Futbol Takımı, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 23 kez karşı karşıya geldi. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5'er kez de Doğu Almanya ve iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi. Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü. (A) Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 5 kez karşılaştı. 1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. -SON RANDEVU NEFESLERİ KESTİ- İki ülke (A) milli futbol takımları arasındaki son maç EURO 2008'de yapıldı. İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı. ''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı. -MİLLİ TAKIMIN 476. MAÇI- (A) Milli Futbol Takımı, yarın Berlin'de Almanya ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu 3. maçıyla birlikte, 476. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde, 249'u resmi, 226'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 475 maçta, 171 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 192 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 619 gol atarken, kalesinde ise 717 gol gördü.