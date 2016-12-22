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Spor

Milli Takım yerini korudu

FIFA dünya sıralamasında Arjantin ilk, Brezilya ise ikinci sırada yer aldı

22 Aralık 2016 16:59

FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, son olarak 12 Kasım'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Kosova'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, geçen ay olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

Listenin ilk 20 sırasında değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.

Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.

Afrika kıtasında yer alan Ruanda, 9 basamak birden atlayarak 92. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 12 Ocak 2017'de açıklanacak.

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