Milli Takım yeni hocasını buldu mu?

Futbol Federasyonu milli takım için teknik patron arayışına son noktayı koydu ve Alman milli takımını çalıştıran Löw'le anlaşmaya vardı.

Ligtv.com.tr'nin haberine göre Terim'im istifasından beri gündemden inmeyen "Milli Takım'ın hocası kim olacak?" sorusu yanıtını bulmak üzere mi? Ligtv.com.tr'ye ulaşan bilgiye göre TFF Yönetimi, Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw ile anlaşmaya vardı.

Alman çalıştırıcı ile görüşmelerin sürdüğü ve büyük ölçüde anlaşıldığı, resmi açıklamanın yakında yapılabileceği sızan haberler arasında.

Ancak önemle belirtelim ki güvenilir bir kaynaktan aldığımız bu bilgi, henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Adanaspor'u da çalıştıran Löw, 2004'te Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başladığı Almanya Milli Takımı'nda 2006 Dünya Kupası sonrası teknik direktörlüğe getirilmişti. Eğer Löw ile sözleşme imzalanırsa Ay Yıldızlı ekibimizin başına 2010 Dünya Kupası Finalleri'nden sonra geçebilecek.

Kicker başta olmak üzere Alman basınından bir çok önemli kaynak, genç çalıştırıcının daha önce Türk Milli Takımı'nın başına getirileceğini iddia etmişti.