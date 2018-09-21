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Spor

Milli takım seçmelerine Osmaniye'den 5 sporcu katılacak

OSMANİYE, (DHA) -  Tekvando Milli Takım seçmelerine Osmaniyeli 5 sporcu katılacak

21 Eylül 2018 16:35

OSMANİYE, (DHA) - 

Tekvando Milli Takım seçmelerine Osmaniyeli 5 sporcu katılacak. 
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 29-30 Eylül\'de Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu yapılacak olan Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Milli Takım seçmelerine Osmaniye\'den yıldızlar kategorisinde 41 kiloda Işık Cemre Karataş, 47 kiloda Aslı Topal, 59 kiloda Ece Nur Karslı, 57 kiloda Furkan Çanak ve Ümitler kategorisinde ise 68 Kiloda Yunus Emre Mert davet edildi. Sporcular milli takım seçmelerinde başarılı olurlar ise Polonya ve İspanya\'da yapılacak olan Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Tekvando şampiyonasında ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil hakkı kazanacaklar.

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