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Spor

Milli takım gençleşti

A Milli Takım, hazırlık maçında Lüksemburg ile karşılaşacak

31 Mart 2015 01:01

Hollanda maçı sonrası bazı deneyimli futbolcuların Türkiye'ye dönmesiyle, Milli Takım'ın yaş ortalaması 27.6'dan, 25.3'e düştü.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde deplasmanda Hollanda ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım, hazırlık maçında Lüksemburg ile karşılaşacak.

A Milli Takım’da Hollanda maçından sonra Burak Yılmaz, Hakan Balta, Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül gibi futbolcular Türkiye'ye dönmüştü.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, deneyimli oyuncuların yerine, Kaan Kanak, Ümit Kurt, Eren Albayrak ve Enes Ünal gibi gençleri davet etti. Terim bu hamleyle kadroyu gençleştirdi. Ay-yıldızlılarda 27.6 olan yaş ortalaması, 25.3'e düştü.

Ntvspor’daki habere göre, Lüksemburg karşısında takımın en tecrübelisi futbolcusu 32 yaşındaki Umut Bulut olacak. En genci ise Hollanda maçı sonrası Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a devet edilen 17 yaşındaki Enes Ünal.

Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin, Eskişehirspor'dan Kaan Kanak, İstanbul Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Çaykur Rizespor'dan Eren Albayrak, Lüksemburg karşısında görev verildiği takdirde ilk kez milli formayı giyecek.

 

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