Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi resmen başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımının başantrenörlüğüne Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak öncelikli amacımız basketbolu tüm ülkeye yaymak. Kulüplerimizin yanı sıra milli takımımızla da dünyanın en iyileri arasında yer almaktır. Hepimizin ortak görüşü, milli takımımızın kutsal bir değer oluşudur. Bu yolculukta milli takımımıza gerek sporcu, gerek yönetici ve idareci olarak hizmet eden tüm dostlarımıza minnetlerimizi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Ataman: Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk

Önümüzdeki turnuvalarda iddialı olduğunu söyleyen Ataman, şunları kaydetti: "Biz sadece iyi basketbol oynamak değil bayrağımızı koruyan askerlerimizin, kanını akıtan her vatandaşımızın coşkuyla bizi takip edeceği 'Bu benim takımım. Bu takım benim için oynuyor' diyeceği bir milli takım kurmak istiyoruz. Çok güzel bir kadromuz olacak. NBA'de Türkiye'yi temsil eden genç ve iyi oyuncularımız var.



Diğer Avrupa kupalarında oynayan çok iyi oyuncularımız var. Avrupa'da, dünyada Türk basketbolunu hepimiz çok iyi temsil ediyoruz ama ay-yıldız bayrağı temsil etmek; cephedeki askerlerimizi, polislerimizi, halkımızı memnun etmek bizim için büyük sorumluluk. İddialı ve her takımda iddiamı ortaya koyan bir insanım. Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda madalya almak için buradayız."



Hiçbir takımdan çekinmediklerini sözlerine ekleyen Ataman, "Haziran sonunda Beyaz Rusya ve İngiltere ile Dünya Kupası eleme maçları var. Onları kazanıp bir üst tura gitmek istiyoruz. Bu önemli bir hedef. Esas hazırlığımız 1 Eylül'deki Avrupa Şampiyonası. Ağustos'ta bunun hazırlığını yapacağız. Bu kadroya çok güveniyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Bu jenerasyonun en üst noktada olduğunu düşünüyorum. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Sırbistan, İspanya gibi ülkeler de Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ama bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk. Bu kadro buna layık. Herkesi bu hedefle çağıracağım kadroya. Hedef büyük ama kadro da büyük" ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'teki görevini de sürdürecek olan Ataman, Avrupa Ligi ve milli maçların çakışması ile ilgili olarak bu durumun sporcuları çok zorladığını ve yetkili kurumların bir çözüm üreteceğini söyledi.



Ataman ayrıca yardımcı antrenörlerinin Hakan Demir ve Ender Aslan olacağını söyledi.