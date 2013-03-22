Milli takım çıkış arıyor

2014 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'na iyi bir başlangıç yapamayan A Milli Takım, Andorra deplasmanında 3 puan için savaşacak. Bu mücadele 20:15'ten itibaren NTV'den canlı yayınlanacak.



Türk Milli Takımı, 90 yıllık tarihinde 263'ü resmi, 238'i özel olmak üzere geride kalan toplam 501 maçta 180 galibiyet, 117 beraberlik aldı, 204 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip 215'i deplasmanda, 213'ü iç sahada, 73'ü de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda toplam 647 gol attı, kalesinde ise 748 gol gördü.

A Milli Takım son maçında, 6 Şubat 2013 tarihinde Manisa'da Çek Cumhuriyeti ile karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki özel karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti 2-0 kazandı.



Abdullah Avcı yönetiminde 14'üncü maç



A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 14. karşılaşmasına çıkacak. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin bitiminde Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in yerine getirilen Abdullah Avcı ile 4'ü resmi, 9'u özel olmak üzere 13 maç yapan milliler, 5 maçı kazandı, 7'sini kaybetti, birinde de berabere kaldı.



2013'te ilk resmi maç



A Milli Futbol Takımı, Andorra maçıyla 2013 yılındaki ilk resmi sınavını verecek. Milliler, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2012 yılında oynadığı 4 maçtan sadece birini kazanabildi, diğer 3 maçta ise yenildi ve grupta ilk 2'ye girme şansını zora soktu.

Türkiye, 90 yıllık tarihinde şu ana kadar 501 milli maça çıkarken, bu akşamki rakibi Andorra ile ilk kez karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip 5 kıtadan 82 takımla karşı karşıya geldi. Andorra, millilerin oynayacağı 83. ülke milli takımı olacak.



Millilerin deplasman karnesi kötü



2014 Dünya Kupası Elemeleri "D" Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın son dönemdeki deplasman karnesi oldukça kötü. Türkiye, 2010 ve 2014 Dünya Kupası Elemeleri ile 2008 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde deplasmanlarda yaptığı son 12 maçın sadece 1'ini kazanabildi, diğer 11'inde puan yitirdi. Ay-Yıldızlı ekip, elemelerde rakip sahalarda yaptığı maçlardan 6'sından yenik ayrıldı, 5'inde berabere kaldı, bu süre içinde sadece Kazakistan karşısında 3 puana ulaşabildi. Milliler, galibiyet alamadığı deplasmandaki son 7 resmi maçında sadece 2 gol atabildi. Belçika ve Macaristan filelerini birer kez havalandırabilen ay-yıldızlı ekip, buna karşın Almanya, Azerbaycan, Avusturya, Hırvatistan ve Hollanda karşılaşmalarında gol bulamadı.



Muhtemel kadrolar



Andorra ile Türkiye arasında TSİ 20.15'te yapılacak maçın muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Andorra: Jose Antonio, Adri, İlde Lima, Marc Vales, Marc Garcia, Ayala, Marcio, Cristian, Ludo, Sebas, Fernando Silva.

Türkiye: Onur, Gökhan, Bekir, Semih, Hasan Ali, Nuri, Selçuk, Sercan, Arda, Burak, Umut.



Egemen Korkmaz'a gribal enfeksiyon teşhisi



Bu arada (A) Milli Takım Doktoru Metin Ergün, milli futbolcu Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında basına bilgi verdi.

Ergün, milli takım kampına sağlıklı gelen Egemen'in, daha sonra yaşadığı ateş ve öksürük sorunundan dolayı Barcelona'da hastaneye kaldırıldığını ve bir gün müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Barcelona'da yapılan tahlillerin sonuçlarını aldıklarını belirten Ergün, "Bakteriyel bir sorun olabileceğinden korkuyorduk ve bundan dolayı bu zamana kadar basına bilgi vermek istemedik. Egemen'de sadece gribal enfeksiyon var ve bugün öğle saatlerinde hastaneden çıktı. Kendisi 2 gün Barcelona'da dinlendirilecek. Yardımcılarımından bir doktor da yanında bulunuyor. Egemen, cumartesi günü milli takım kafilesi ile Barcelona'dan Türkiye'ye geri dönecek" dedi.



Garson da Milli Takım'da



Öte yandan sadece bir profesyonel futbolcusu (Marc Vasel) bulunan Andorra Milli Takımı'nın oyuncularından Edu Peppe'nin, (A) Milli Takım'ın konakladığı Andorra Park Otel'de çalıştığı öğrenildi.

Otelde garson olarak görev yapan Uruguay asıllı Peppe'nin, geçen yıl evlenerek Andorra vatandaşlığına geçtiği ve bu ülkenin milli takımına alındığı bildirildi.