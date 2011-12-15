Milli Takım Antrenörü Fevzi Şeker hayatını kaybetti

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FEVZİ ŞEKER KİMDİR?



Elmadağ'da milli takım ile birlikte Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kampta bulunan Şeker, buradaki kamp eğitim merkezinde yaptıkları antrenmanın ardından kalp krizi geçirdi. Şeker'e ilk müdahale Elmadağ Hastanesi'nde yapıldı.Fevzi Şeker, buradaki müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Ancak Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.1962 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1974 yılında İstanbul Fatih Güreş Kulübü'nde güreşe başladı. İstanbul Tekel Spor Kulübü, Tofaş SAS Spor Kulübü, Simtel Spor Kulübü, İskenderun Demirçelik Spor Kulübünde güreş yapmaya devam etti. Antrenörleri, Servet Meriç, Nasuh Akar, Muharrem Atik.1980 yılı Yanbolu BULGARİSTAN da Gençler Greko-Romen stil 68 Kg da Balkan 2.1980 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Gençler Serbest stil 68 Kg da Balkan 2.1981yılı Vancouver KANADA da Ümitler Serbest stil 68 Kg da Dünya 3.1981 yılı Pula YUGOSLAVYA da Gençler serbest stil 68 Kg da Balkan 5.1982 yılı Selanik YUNANİSTAN da Gençler serbest stil 68 Kg da Balkan 2.1983 yılı Casablanca FAS da Serbest stil 68 Kg da Akdeniz oyunları 1.1983 yılı Budapeşte MACARİSTAN’ da Serbest stil 68 Kg da Avrupa 21984 Los Angelos Olimpiyatlarında Serbest stil 68 Kg da 6.1985 Leipzig D.ALMANYA da Büyükler serbest stil 68 Kg da Avrupa 2.1987 yılı Lazkiye SURİYE’ de Serbest stil 74 Kg da Akdeniz Oyunları 1.1987 yılı Clarmond Ferrand FRANSA da Serbest stil 74 Kg da Dünya 6.1987 yılı Veliko Tırnova BULGARİSTAN da Serbest stil 74 Kg da Avrupa 3.1989 yılı Ankara TÜRKİYE de Serbest stil 74 Kg da Avrupa 3.1989 yılı Martigny İSVİÇRE de Büyükler Serbest stil 74 Kg da Dünya 10.1990 yılı Poznan POLANYA da Serbest stil 68 Kg da Avrupa 1.Kendine Has en iyi uyguladığı güreş teknikleri: Tek çift dalma, koltuk altı geçme, boyunduruk çekme, çırpma.Fevzi Şeker son olarak Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörlüğü yapıyordu.