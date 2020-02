Milli sporcuların ödül yönetmeliği talebi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - BEDEN Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu Türk milli sporcuların sınavsız devlet memurluğu yönetmeliğindeki değişiklik nedeniyle mağdur olduklarını kaydeden Muaythai Dünya Şampiyonu Ali Doğan, bu imkanın tekrar verilmesini istediklerini söyledi.

Meksika’nın Cancun kentinde yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası şampiyonda mücadele eden Türk milli takımına Kayseri bölgesinden katılan ve 81 kilogramda altın madalya kazanan Ali Doğan, 75 kilogramda gümüş madalya kazanan Menşure Karadayı, 54 kilogramda bronz madalya kazanan Sercan Koç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı ziyaret etti. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Ali Doğan, \"Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu bitirdim. Kayseriliyim, bu spora 2003 yılında başladım. En son Meksika’da yapılan dünya şampiyonasında 120 ülke arasında Milli Marşımızı okutma başarısı elde ettim. Bu başarıyı elde ettiğim tarihin 19 Mayıs olması ve \'Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\' yıldönümünde gelmiş olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Milyonlarca kilometre uzakta Milli Marşımızı okutmak çok güzel bir şey. Türk Milli Takımı olarak Meksika’dan 10 bronz 1 gümüş ve 1 altın madalya olmak üzere toplam 12 madalya ile döndük. Bu madalyalardan 3’ünü Kayserili sporcular elde etti. Ben muaythai ile babamın teşviki ile tanıştım. Sonra antrenörüm Göksel Cingöz sayesinde bu seviyelere geldim. Özellikle Muahthai Federasyonu As Başkanı Halil Demir ve beni destekleyenlere son olarak da aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Milli sporcuların ödül yönetmeliği ve atanama sorunu hakkında sorulan soru üzerine Ali Doğan, \"İnşallah yetkililer bunun farkına varırılar. Milli sporcular olarak hepimizin böyle bir sıkıntısı var. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunlarının Mili Takımlarda yer almalarının ardından sınavsız olarak öğretmen olma şansları vardı. Ancak 3 yıl önce bu hak elimizden alındı. Bu nedenle çok sayıda işsiz milli sporcu var. Buradan yetkililere sesleniyoruz, inşallah bunu düzeltirler. Çünkü biz Türk milletine mâl olmuş insanlarız. Lütfen bu imkanları elimizden almasınlar ve inşallah da daha iyi olacağına inanıyorum\" diye ifade etti.

KARADAYI: \"ÖNYARGILAR YIKILMALI\"

Bir senedir muaythai sporu yaptığını kaydeden Menşure Karadayı, \"Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyorum. 75 kilogramda dünya üçüncüsü oldum. Antrenörümüz Göksel hocayla tanışmam bu sporla tanışmam anlamına geldi. Buralara gelmemde antrenörlerimin ve takım arkadaşlarımın büyük katkısı var. Dövüş sporu olduğundan dolayı kadınlar yapmamalı gibi bir önyargı var ama bence tam tersine kadınlar her alanda olduğu gibi bu sporda da hak ettiği yerde bulunmalı. Her kadın spor yapmalı ve hayatın içinde olmalı\" diye konuştu.

KOÇ: \"HEDEFGİM ALTIN MADALYA\"

Meksika’dan bronz madalya ile dönen 19 yaşındaki milli sporcu Sercan Koç, \"Hedefim bundan sonraki şampiyonadan altın madalya ile dönmek\" dedi.

Genç sporcu açıklamasının devamında, \"Hedefim dünya şampiyonluğuydu, yarıfinalde kaybettim. Dünya 3’üncüsü oldum. Bundan sonraki müsabakalarda altın madalya için çalışacağım. Ali ağabeyim hep örnek aldığım biri. Kendisi bize çok yardımcı oluyor. Takım arkadaşlarıma ve antrenörlerime teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

(FOTOĞRAFLI)