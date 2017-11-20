Milli sporculardan Spor Bakanı'na çağrı

\'\'Millilik bursumuzu istiyoruz\"

Ercan ATA - ANKARA, /DHA

Millilik Bursu alamayan aktif milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'a seslendiler.

Uluslararası turnuvalar, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece alan ve millilikle Üniversitelere yerleşen gençlerin bir çoğuna millilik bursu çıkmamasına tepkiler büyüyor. KYK yetkilileri ile görüşen gençler bir sonuç alamayınca Spor Bakanına çağrıda bulunarak yardım istediler.

KYK yönetimi, Spor Genel Müdürlüğü\'ne yazı göndererek aktif sporcuların belgelenmesini istedi. Genel Müdürlük tüm federasyonlardan aktif sporcuların belgelerini noter onaylı olarak istedi ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü\'ne (KYK) ulaştırdı. Yaklaşık 3 bin civarında millilikten üniversitelere yerleşen gençlerden 900 tanesine burs çıktı. Ancak kriterleri uyan ve burs çıkmayan gençler, dilekçelerle Ankara\'ya gelerek KYK ve spor bakanlığına müracaat ettiler. Türkiye\'nin farklı illerinden gelen yüzlerce üniversite öğrencisi sonuç alabilmek için Cumhurbaşkanına ve Spor Bakanına seslendiler.

Gençler adına konuşan Uşak Üniversitesi öğrencisi Milli kick boksçu Muhammed Celil Özmez, arkadaşları adına \'Bizler mağdur durumdayız\' diyerek şu açıklamaları yaptı:

\'\'Biz senelerdir kariyerimizi üst plana çıkarmak için çok çaba sarf ettik. Gerek manevi gerek maddi ailelerimizden uzak kaldık. Aşırı derecede zor antrenmanlar yaptık. Maçlarımız çok zor geçti. Yurt dışına çıktık ve ülkemizi temsil ettik. Döndüğümüzde kimimiz liseden kimimiz üniversitelere geldik. Gerekli yerlerle görüştük ama olumlu bir sonuç alamadık. Hepimizin mağduriyeti kesinleşmiş durumda. Biz Ülkemizi temsil ederken bize a,b,c diye bir ayrım gelmedi. Bizim bayrağımızın üzerinde herhangi bir ibare yazmıyordu. Biz yurt dışında vatanımız ve milletimiz için, özellikle bayrak için çalıştık. Hiçbir zaman para ön planda değildi ve üniversiteyi bu aşamada düşünmüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada birçok arkadaşımız, gerek engelli gerekse normal arkadaşlarımız okullarını millilik bursu ile devam ettirecekler. Çoğunun ailesi zor durumda. Bu millilik bursuna bağlı olarak okullarını devam ettirecekler. Sayın Spor Bakanımıza sesimizi duyup gereğinin yapılması için ricada bulunuyoruz. Umarım öğrenci arkadaşlarımız eğitimlerini ya da sporu bırakıp gitmeden yerine getirirler.\"

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